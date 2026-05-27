北市長選舉 蔣萬安支持度領先沈伯洋28百分點

台北市長蔣萬安。（本報資料照片）

2026台北市長選舉倒數半年，沈伯洋 月中正式被民進黨 徵召，挑戰爭取連任的市長蔣萬安 ，TVBS最新台北市長選舉民調顯示，蔣萬安支持度為58%，暫時大幅領先沈伯洋的30%。目前雙方差距28個百分點，另有13%受訪民眾表示，尚未決定支持誰。

至於各年齡層的支持率。20至29歲年輕受訪民眾對沈伯洋支持度為37%，但仍明顯低於蔣萬安的60%；30至39歲及40至49歲及50至59歲，對蔣萬安支持度約在6成上下，沈伯洋支持度則在3成左右。至於60歲以上，55%支持蔣萬安，也明顯高於26%支持沈伯洋，但有19%尚未決定支持對象。

地區方面，中山大同區對沈伯洋支持度為47%；高於蔣萬安的43%，為沈伯洋唯一支持度領先的地區。

中立選民有57%支持蔣萬安，14%支持沈伯洋，29%尚未決定政黨傾向方面；民進黨認同者79%支持沈伯洋，10%支持蔣萬安；國民黨認同者97%支持蔣萬安；民眾黨認同者有94%支持蔣萬安。

這份民調也調查人選喜好度，結果為57%受訪民眾表達喜歡蔣萬安，22%不喜歡，31%喜歡沈伯洋，38%表示不喜歡。

此外，遠見昨天公布2026年「遠見縣市長施政滿意度調查」結果出爐。嘉義縣長翁章梁施政滿意度全台最高；高雄市長陳其邁施政滿意度是六都第一。台北市長蔣萬安、澎湖縣長陳光復的個人滿意度，分別為全台增幅最多和次多；屏東縣長周春米的施政分數年增為全台次多，較本屆任期第一年（2023年）增幅為全台最多，

台中市長盧秀燕的滿意度66.6％，為六都第2名，且不滿意度21.5％、施政分數71分，成績較去年好。

排六都第3名的台北市長蔣萬安，首次拿到4.5星，為台北市歷年最佳成績。滿意度64.9％，較去年大增10.7個百分點，為全台進步最多。而不滿意度22.1％，也為台北市歷年最低紀錄。

排第4名的新北市長侯友宜勤走基層，且在淡江大橋、捷運多條路線陸續通車的加持下，多個面向都較去年進步。環保（73.3％）、消防（75.1％）滿意度居六都之冠；桃園市長張善政滿意度62.3％、施政分數71.1分，皆為其上任以來最佳成績，施政分數躍居六都第二名。

基隆市長謝國樑在罷免案順利過關後，滿意度已站穩在5成以上；新竹市長高虹安在八大面向平均滿意度58.3％，年增4.1個百分點，增幅為本島13縣市次高。