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台女涉毒害澳洲留學生遭求刑12年 7/22宣判

中央社台北27日電
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台北地院大門。(中央社)
台北地院大門。(中央社)

楊姓女子涉多次將老鼠藥摻入澳洲留學生蕭里飲食中，遭北檢依殺人未遂罪起訴。北院今天開庭審理，楊女否認犯行，聲稱沒有投毒，檢方則建請法官判刑12年。全案定7月22日宣判。

檢警調查，楊女於2023年1月間結識時年23歲、在北部某大學就讀中文學程的蕭里（Alex Shorey），2人雖未成為正式情侶，但楊女對蕭里頗有好感。而後蕭里結束在台學程，欲提前返回澳洲，引起楊女不滿，多次將老鼠藥摻入蕭里飲食中，企圖阻止蕭里返澳。台北地檢署於2024年12月依殺人未遂罪起訴楊女。

台北地方法院今天開庭審理，楊女語氣激動，強調自己沒有投毒，無傷人之意，並指家中之所以放老鼠藥，是準備給自己用的，要服藥去找亡夫。

蒞庭檢察官表示，依據蕭里的治療紀錄及病情反覆情況，認定楊女3度下毒，直指楊女供詞反覆；且精神鑑定顯示楊女沒有重大精神疾病，但楊女卻詐病尋求脫罪。檢察官說，楊女至今仍否認犯罪，且未尋求和解或賠償，犯後毫無悔意，建請法官判處12年以上有期徒刑。

北院今年3月間曾傳喚蕭里及父母、護理師出庭作證。蕭里於庭訊時表示，2023年3月間他曾和楊女說，預計同年4月要回澳洲，不料2天後身體就出現狀況，病情嚴重感覺快死了。蕭里也提及，他曾與自己教英文的補習班女雇主約會、發生性關係，楊女得知後，變得挫折、生氣，可能有點嫉妒。

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