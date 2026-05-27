我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普背書人選大勝 但仍面臨挑戰…今日5件事

拜登執政尾聲 多少人拿綠卡？哪國最多？

美對台灣非半導體232關稅優惠上路 汽車零組件稅率15%

中央社台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台行政院晚間表示，美國政府美東時間27日指出，近日將發布聯邦公報，正式公告台美投...
台行政院晚間表示，美國政府美東時間27日指出，近日將發布聯邦公報，正式公告台美投資MOU中所載明給予台灣的非半導體232關稅優惠措施，自5月1日起生效。（本報資料照片）

台美今年1月簽署投資MOU，台灣成為全球第一個取得美國232條款優惠待遇的國家。台行政院晚間表示，美國政府美東時間27日指出，近日將發布聯邦公報，正式公告台美投資MOU中所載明給予台灣的非半導體232關稅優惠措施，自5月1日起生效。

行政院晚間透過新聞稿說明，台美歷經聯繫溝通，美國政府於美東時間5月27日在聯邦公報「公開檢閱（Public Inspection）」網頁預告，預計近日將發布聯邦公報，正式公告台美投資MOU中所載明給予台灣的非半導體232關稅優惠措施，從今年5月1日起生效，其中包含汽車零組件以及原木、木材及木製衍生品稅率不高於15%；航空器零組件中鋼、鋁、銅衍生品免除232關稅。

行政院副院長鄭麗君透過新聞稿指出，美方落實MOU中所載明的非半導體232關稅優惠措施，將有助提升台灣相關產業海外競爭力，未來得以進一步擴大布局美國市場。

政院表示，美方尚未對台灣輸美半導體及其衍生品課徵232關稅，至於非半導體232關稅部分，台美今年3、4月間持續聯繫溝通，台灣主張已經被課徵232關稅的非半導體優惠項目先行生效，經雙方詳細檢視關稅優惠適用品項清單，以及美國政府的跨部門行政程序作業，美方預計將於近日刊登聯邦公報。

相關新稅率調整細節部分，一，「汽車零組件」稅率由先前平均約26.71%調降為15%。政院表示，相關輸美產品過去稅率為232關稅課徵25%+MFN（相關產品MFN稅率介於0%至9%，MFN平均稅率為1.71%），因此過去總稅率平均約為26.71%，現在降為15%。

二，原木、木材及木製衍生品中的「特定裝有軟墊之木製品，以及廚房櫥櫃、盥洗台及其零組件」，稅率由先前平均25%調降為15%。政院說，相關輸美產品過去稅率為232關稅課徵25%+MFN，該等產品MFN稅率均為0%，因此過去總稅率平均為25%，現在降為15%。另木材中的「軟木材」稅率則是維持現行的10%。

三，「航空器零組件中的鋼、鋁、銅衍生品」稅率，依不同品項分別由先前的「232關稅課徵15%不疊加MFN、232關稅25%+MFN、232關稅50%+MFN」，調整為豁免232關稅，只課徵MFN。

政院指出，航空零組件中的鋼鋁銅核心產品232關稅為50%、鋼鋁銅衍生品232關稅為25%、航空相關基礎建設用的機械設備及零組件總關稅為15%，各項產品過去總稅率為15%至55.7%，經豁免232關稅後，新稅率只課徵MFN，因此相關產品MFN稅率介於0%至6.6%，MFN平均稅率為1.12%。

關稅

上一則

賀美國獨立250年 賴清德盼台美合作、維持台海現狀

延伸閱讀

川普兩度提起台灣偷走晶片業 美貿易代表談半導體關稅這麼說

川普兩度提起台灣偷走晶片業 美貿易代表談半導體關稅這麼說
美貿易代表稱仍考慮課徵半導體關稅 美光CEO稱記憶體短缺遠超過今年

美貿易代表稱仍考慮課徵半導體關稅 美光CEO稱記憶體短缺遠超過今年
打擊移民匯款海外 議員提徵稅25%

打擊移民匯款海外 議員提徵稅25%
中商務部：依法管制稀土等關鍵礦產 引進200架波音飛機

中商務部：依法管制稀土等關鍵礦產 引進200架波音飛機

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

2026-05-22 02:55
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
馬英九曾因為忘情吃紅豆餅，而被夫人周美青瞪了一眼，這張照片放在他的辦公室，照片下方還印有「我怎麼嫁給這種人」。（圖／取自馬英九臉書）

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

2026-05-24 13:03
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次在台舉辦講座。(記者林伯東／攝影)

真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

2026-05-21 19:47
台灣國安會前秘書長金溥聰（圖）前往中廣接受趙少康訪問，但上午記錯地點，跑到了飛碟，隨後才趕到中廣。（記者曾原信／攝影）

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

2026-05-27 03:00

超人氣

更多 >
高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅

高所得夫妻利用稅制「婚姻漏洞」 連續7年免繳所得稅
「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料

「你怎麼還沒死」夫婦槍殺2死3傷問倖存者 淡定買飲料
「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光

「不想和他們共度周末」梅蘭妮亞缺席川普長子婚禮原因曝光
曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青

曝馬家務事 金溥聰：夫妻住對門 馬英九敲門找不到周美青
野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單

野生魚還是養殖魚？買海鮮 其實沒你想得那麼簡單