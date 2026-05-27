賀美國獨立250年 賴清德盼台美合作、維持台海現狀

美國在台協會（AIT）27日舉辦「慶祝美國250周年獨立紀念日酒會」，台總統賴清德（左）出席致詞，並與谷立言（Raymond Greene）碰杯。中央社

台總統賴清德 今天於「美國獨立250周年紀念酒會」表示，今年適逢台灣總統直選30周年，台灣人民不畏中國飛彈威脅、打造民主台灣，相信民主自由讓台美更緊密；期許台美深化合作，並確保台海的和平穩定現狀，不容許以武力或脅迫的手段改變現狀，這牽涉世界安全繁榮。

美國在台協會（AIT）晚間舉辦「慶祝美國250周年獨立紀念日酒會」，這是首次在AIT內湖總部舉辦國慶酒會，規模更甚往年。由AIT處長谷立言 （Raymond Greene）主持，總統賴清德、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、立法院長韓國瑜 等朝野各界、各國駐台使節代表與會。

國民黨主席鄭麗文於下午5時許提前到AIT致賀，但在活動正式開始前就離場，與6時許抵達AIT的總統賴清德擦身而過，未與現場其他政要有公開互動。

賴清德於致詞時代表台灣人民向美國建國250周年，給予最誠摯的祝賀，並表示，250年前偉大的美國人民用無比的勇氣，寫下追求自由的歷史篇章。今年也是台灣總統直選30周年，30年前偉大台灣人民也以無比的勇氣，用神聖的選票、不畏懼中國飛彈威脅，打造民主台灣、確立國家未來。

賴清德提到，台灣和美國隔著浩瀚的太平洋，但相信民主、自由讓台美友誼更接近、緊密。衷心期盼台美兩國數十年來，以台灣關係法以及六項保證為基礎打造的堅如磐石關係，未來可以持續深化、加強合作。

呼應谷立言細數台美各項合作，賴清德強調，首先，希望能夠確保台海的和平穩定現狀，台灣不容許任何勢力，以武力或脅迫的手段改變台海現狀，因為台海的和平穩定牽涉到世界安全跟繁榮的必要元素。

賴清德接著表示，第二，台灣和美國應該要持續深化經貿的合作，特別是人工智慧。今年第一季，美國是台灣對外最大的貿易國，期盼在「21世紀貿易倡議」、「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」架構及「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）的平台上，持續促進台美經濟的繁榮，也能夠外溢到全世界。

賴清德帶3個禮物，第一是來自台南的美國國旗蘭花，第二是印有「250」的台灣庶民美食雞蛋糕，第三則是台積電創辦人張忠謀的兩本自傳，希望請谷立言送給美國總統川普（Donald Trump），也期望台美半導體產業合作更加密切。