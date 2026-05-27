馬英九基金會風波 金溥聰：馬英九會決定是否提告

國安會前秘書長金溥聰（圖）27日上午前往中廣接受趙少康訪問。記者曾原信／攝影

馬英九 基金會前員工蕭旭岑、王光慈遭質疑違反財政紀律，受前總統馬英九委託的前國安會秘書長金溥聰今天說，今天下午基金會開會，會讓馬英九來決定最終處理的方式，但馬英九的立場很清楚，之前就一再強調，整件事情要依法究辦。

馬英九基金會調查小組日前指出，無法證明蕭旭岑、王光慈確有違反財政紀律之情。前總統馬英九24日表示，調查結果與基金會掌握的具體事證差距過大，他已決定委任基金會執行長戴遐齡、前國安會秘書長金溥聰等人儘快召開記者會，說明相關事證，循相關訴訟程序追究蕭、王兩人責任。

戴遐齡、金溥聰25日與律師、會計師召開記者會，金溥聰指出，王光慈用現金發放年終獎金，但這筆錢最終未入帳，已違反財政紀律；他也出示一張蕭旭岑與台企聯會長韓螢煥手拿現金的合照，稱這也找不到入帳紀錄。

金溥聰今天接受中廣流行網「趙少康時間」專訪，對於馬英九基金會是否會對蕭旭岑、王光慈提告，他表示，他就事論事，這是他一向做事的原則跟說話的態度。他昨天也向馬英九表達，他已經把事情查到這個地步，下一步要怎麼做，要馬英九自己決定。

金溥聰指出，今天下午馬英九基金會開會，會讓馬英九來決定最終處理的方式，但馬英九的立場很清楚，之前就一再強調，整件事情要依法究辦，所以最終怎麼處理還是要看馬英九怎麼決定，他的責任就是幫忙把事情釐清楚，將來也不會進入基金會做事。

對於會以什麼名目提告，金溥聰在專訪結束後接受媒體聯訪時表示，因為基金會不是公務機關，所以不適用貪污，所以若要提告，名目一定是背信、侵占，至於今天會議結果是否對外公布，金溥聰表示他無法回答，因為會議不是他主持。

另外，金溥聰也在專訪時表示，馬英九知道自己的記憶力差，有退化，但還沒有到完全沒有自己的想法。他曾問過馬英九，依現在基金會的狀況，還可以運作兩、三年，之後是考慮把基金會結束，還是找人接班。馬英九則回應，可以找社會聲望高的如大學校長來接手，若找不到人的話，結束也可以。