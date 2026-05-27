美國獨立250年 谷立言以開國元勳啟示促民主溝通

美國在台協會（AIT）27日舉辦「慶祝美國250週年獨立紀念日酒會」，AIT處長谷立言（Raymond Greene）致詞肯定台灣民主發展。中央社

美國在台協會（AIT ）今天舉辦獨立250週年酒會，AIT處長谷立言 表示，美台對民主的堅持是雙方關係的重要基石，而台灣的成功提醒世人促進民主工作沒有終點；他以美國開國元勳化敵為友啟示強調，強健民主不需意見一致，而是共同堅守核心原則與價值，自由社會因辯論更堅強。

AIT晚間舉辦「慶祝美國250週年獨立紀念日酒會」，這是首次在AIT內湖總部舉辦國慶酒會，規模更甚往年。酒會由谷立言（Raymond Greene）主持，總統賴清德、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、立法院長韓國瑜 等朝野各界、各國駐台使節代表與會。

谷立言致詞時表示，美國與台灣對民主共同的堅持，是雙方關係的重要基石。台灣已向世界清楚展示，一個堅守民主、開放、法治價值的社會，能夠取得多麼卓越的發展。今天的台灣不僅成為區域乃至於全球的典範，也見證了稱台灣為家的2300萬人們的堅韌與努力。

谷立言提到，今年適逢台灣總統直選30週年，台灣的成功也提醒世人，促進民主的工作沒有終點。每一代人都必須一次次下定決心，致力捍衛自由、透明與問責精神，尤其是在外部威脅企圖破壞之際，更應如此。

細數美台在農業、公衛以及教育等各領域合作，谷立言談及科技領域時強調，美台夥伴關係為世界帶來深遠影響。多虧台積電創辦人張忠謀建立美台兩地的半導體產業，美台的科技供應鏈得以深度整合，一同成為全球先進製造與設計的引領者。

谷立言引用美國第二任總統亞當斯（John Adams）與第三任總統傑佛遜（Thomas Jefferson）的啟示說，兩人曾是激烈競爭的政敵、甚至一度拒絕往來，但在人生後期重修舊好，透過書信討論他們共同建立的美國以及期許。1826年7月4日、美國建國50週年當天，兩人在同一天辭世，當時兩人已是親密摯友。

谷立言說，他們的故事提醒世人，強健的民主制度不需要所有人意見一致。民主需要的是大家下定決心共同堅守核心原則與價值，並深刻理解到自由社會會因充滿活力的辯論變得更堅強。

谷立言強調，同樣重要的是，必須齊心協力捍衛這些權利與自由。很榮幸今晚能與來自台灣各政黨的代表齊聚一堂，也鼓勵他們持續為提升台灣的安全努力不懈，這些付出將使美國以及整個印太地區都更加安全與繁榮。