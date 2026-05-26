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馬英九基金會風波 鄭麗文：讓人不捨盼越快落幕越好

中央社台北26日電
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國民黨主席鄭麗文。（記者黃義書／攝影）
國民黨主席鄭麗文。（記者黃義書／攝影）

馬英九基金會風波持續延燒，國民黨主席鄭麗文今天說，這件事讓大家覺得很不捨，她從來不公開評論，因為這是做人應有的底線，更何況當事人是國民黨前主席，也是前總統，她希望這件事越快落幕越好。

前總統馬英九委託前國安會秘書長金溥聰等人25日召開記者會，提出事證與照片稱前員工蕭旭岑、王光慈違反財政紀律。不過，基金會3人調查小組發言人李德維說，記者會上所看到的東西，與違反財政紀律有什麼關聯。

鄭麗文今晚接受廣播專訪時表示，這件事讓大家覺得很不捨，所謂不捨是包括當事人與家人，家中有病人時，照顧者的壓力與承擔，有時是經年累月的事，所以，就算是一般人都要有一定的保護與尊重，更何況是前國民黨主席、前總統，這考驗台灣人在面對這件事時，以何種態度對待。

談到國民黨副主席蕭旭岑，鄭麗文表示，不是因為蕭旭岑是副主席而選擇支持，沒有選邊站的問題，身為國民黨主席，一定要清楚是非黑白，即便是親近的人，只要作奸犯科，都秉公處理，不會護短；但如果清清白白、正大光明，她也不會怕有麻煩就切割。

鄭麗文說，這件事從頭到尾都不該暴露在公眾面前，讓大家看笑話也好、公審也好，很多屬於個人隱私部分，都不應該變成大家茶餘飯後討論的對象。她身為黨主席，還是以照顧黨員為主，遇到這樣的事，如何協助、照顧，至於相關紛爭，應回歸醫學、法律專業。

此外，針對何時訪問美國，鄭麗文說，6月1日出發，預計6月16日凌晨返台；會先到舊金山，再到波士頓、紐約、華府，最後回到洛杉磯。行程已規劃差不多，有些行程還在做最後細節確認。

鄭麗文也說，她見了中共總書記習近平後，所有外國朋友都會問，是否願意見美國總統川普（Donald Trump），她當然會說願意；不過原本也沒有規劃，但當別人這樣問時，當然要表達高度意願，如果能見面當然是好事。

國民黨 馬英九 鄭麗文

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