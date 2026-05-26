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中國巴基斯坦聲明喊一中 台外交部譴責散布不實謬論

中央社台北26日電
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中華民國外交部。（本報系資料照）
中華民國外交部。（本報系資料照）

巴基斯坦與中國發布聯合聲明重申「一中原則」。台外交部今天譴責該聲明嚴重貶抑台灣主權、散布不實謬論、扭曲聯大第2758號決議意涵，並重申兩岸互不隸屬，呼籲國際社會正視中國損害他國主權決定的打壓行徑。

根據中國外交部，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）於23日至26日對中國進行正式訪問，與中國國家主席習近平和中國國務院總理李強會晤，兩國今天發布聯合聲明重申「一中原則」。

外交部晚間發布新聞稿指出，「中華人民共和國和巴基斯坦伊斯蘭共和國聯合聲明」內容嚴重貶抑台灣主權，外交部針對中國透過與他國互動場合，一再散布所謂「一中原則」不實謬論，並扭曲聯大第2758號決議意涵，顛倒是非，企圖混淆國際視聽，予以最嚴正的駁斥與譴責。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的客觀事實與台海現狀。任何意圖透過不實言論或共同聲明抹黑台灣主權地位的論述，皆無法改變此一不爭事實。

外交部再次呼籲國際社會，應嚴肅正視中國長期透過各種脅迫及利誘方式，損害他國主權決定的行徑。這不僅是針對台灣的打壓，更是對全球民主體制與國際秩序規則的重大挑戰。

外交部表示，台灣將持續與所有理念相近的國家深化合作，堅守民主陣線，無論面對任何形式的經濟脅迫與外交霸凌，台灣都會堅守既定立場，積極與世界接軌，展現國家韌性。

一中原則 李強 巴基斯坦

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