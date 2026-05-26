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馬英九基金會：馬英九絕無對王光慈有任何暴力行為

中央社台北26日電
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馬英九基金會風波延燒，圖為前總統馬英九。圖／本報資料照片
馬英九基金會風波延燒，圖為前總統馬英九。圖／本報資料照片

媒體報導，馬英九基金會前員工王光慈下跪磕頭、被打，馬英九基金會今天表示，這些報導內容目的是想把前總統馬英九形容成有暴力傾向，讓王光慈心生畏懼；基金會日前已發表聲明，馬英九絕無對王光慈有任何暴力行為。

馬英九基金會晚間發布新聞稿表示，風傳媒近日連續引用匿名人士報導，王光慈下跪磕頭、被打、休克加重度憂鬱，連調查小組都震驚，以及馬英九基金會前員工蕭旭岑表示王光慈見到馬英九會發抖等新聞內容；這些內容目的是想把馬英九形容成有暴力傾向，讓王光慈心生畏懼，因此才能把王光慈躲避見馬英九這件事變成有正當性。

馬英九基金會說，日前已發表聲明，馬英九絕無對王光慈有任何暴力行為。隨扈人員也可以證明馬英九在日常生活中沒有顯現過絲毫暴力傾向。

馬英九基金會指出，王光慈曾在飛機上發生「休克」一事，經基金會內部員工調查，王光慈之前早已有數次在台灣或大陸宴會中因飲烈酒過量，發生醫生診斷「過度換氣」症狀，而緊急送醫的病史。這些事情都可查證，但風傳媒的報導卻刻意誇大王光慈「休克」，將原因導向是馬英九對她的壓力所造成。

有關媒體報導下跪事件，馬英九基金會轉述，馬英九表示，王光慈是馬英九辦公室主任，不應未經他的同意帶隊去北京，才會打電話給王光慈，請她立刻返台說明，但王光慈拒絕。後來王光慈和馬英九兩人在辦公室單獨見面時，馬英九斥責王光慈為何瞞著他私自帶隊去北京，王光慈就突然下跪磕頭道歉，讓他感到錯愕萬分，就讓王光慈離去。

馬英九基金會提及，關於馬英九對名牌字體不滿之事，基金會日前已駁斥不實報導，有關搭乘大巴士上的「所有學員都感到驚嚇，且都被下封口令」，這也是憑空捏造的內容，因為馬英九搭乘的是另一輛16人座位的中型巴士。

馬英九基金會表示，經詢問當時坐在後排座位的基金會隨員，馬英九一直坐在座位上抱怨行程安排不當，王光慈就走到馬英九面前說明，馬英九大聲斥責為何都不聽指示。王光慈一直說對不起、會改進。但絕沒有看到如同媒體所報導，「馬起身撲向王，伸雙手掐脖子，且有對岸官員及基金會人員起身隔開2人」之事。

馬英九

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