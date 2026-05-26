美中競爭卡脖子影響兩岸交流 台公會：需突破規則

「2026浙江台灣周」的子活動「海峽兩岸（杭州）人工智能融合發展對接會」上，展出許多大陸AI、機器人企業現況，引起一些台灣與會者駐足研究。記者黃雅慧／攝影

台灣身處中美科技戰下，兩岸如何找到合作空間持續是許多人探問的問題，台北市電腦公會資深副總幹事黃鋆鋇26日在「2026浙江台灣周」子論壇上表示，美國卡脖子的問題導致兩岸交流受到一點影響，此外，兩岸AI數據隱私內容的審查，兩岸的規範不太相同，在應用標準上也存在一部分的差異性。如果將來要合作的話，必須要去做一點突破。

在研發、生產方面，黃鋆鋇指出，只要是成熟的製造產業，就持續會受到美國的影響，所以在高端產品的部分，台灣廠商會被要求去墨西哥 設廠，是因為要市場需要。他也表示，從產業上觀察，要去墨西哥會期望帶動投資，會希望廠商帶入城市建設資源，所以廠商到墨西哥去負擔很大，而印度要求也更多。

兩岸如何持續合作，黃鋆鋇稱有幾個方面：一是台灣成熟晶片製程，包括設計、封測技術，可能有機會。換言之，兩岸在特定領域，在美國卡脖子或者智慧製造外的領域，有機會共同一起合作、開發；二是兩岸都很積極推動智慧城市建設，涉及智慧聯網應用領域，包括交通、安全、醫療照護等，這些解決方案能構成促進應用領域的參考標準。

台灣人工智能產業協會副秘書長李正受訪認為，一方面，以大環境這種中美的博弈來看的話，那個是一個短時間的現象。以人類長久的歷史長河來看，最終還是要回到合作；另一方面，台灣在目前兩岸有一個非常好的角色。現在台灣比較有機會是能夠接觸到西方。中國大陸很多產業也希望能夠出海，當然被歐美西方設置一些重重障礙，他覺得台灣在其中會是很好的角色，中國大陸有一些很好的產品跟方案。其實也可以進入台灣，通過台灣供應鏈體系，進入到歐美市場裡面。當然這是一個暢想，未來還是有很多的條件限制在裡面。