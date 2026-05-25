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馬以南曾私訊金溥聰：比起司法審訊馬英九「不如宣告他有病」

記者鄭媁／台北26日電
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國安會前秘書長金溥聰。（記者曾原信／攝影）
國安會前秘書長金溥聰。（記者曾原信／攝影）

馬英九基金會風暴擴大，國安會前秘書長金溥聰等人昨提出前執行長蕭旭岑、王光慈涉違財政紀律的事證。三人調查小組成員李德維今秀出馬英九胞姊馬以南傳給金溥聰訊息，提到若金不停止傷害馬英九，將立即向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開金對馬地挾持與利用，「比起司法檢察來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以正常退休，正常生活。」

李德維今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，針對基金會昨天提出的相關指控，除了蕭旭岑與台商手捧現金的照片，調查小組沒有見過以外，其他指控他們都有接到，在約談時，也都有請當事人說明。

對於金溥聰指王光慈過去一年經常避見馬英九，為躲他還躲到茶水間、廁所，甚至桌子底下。李德維說，所謂「惡奴欺主」的指控非常嚴重，三人小組在約談時，當事人也說出了一段非常心酸的故事，那是他所陳述的事實或一段過程，他倒覺得這部分公說公有理、婆說婆有理，從這一面看的是惡奴欺主，但從另一個角度來看，很可能是職場霸凌、長官對下屬的欺壓。

有媒體報導指，王光慈不只被掐脖，還下跪磕頭，甚至休克送醫，目前有重度憂鬱症在治療當中。李德維證實，約詢時有聽到相關陳述，包括就醫紀錄、下飛機以後送醫院等相關情形，三人小組都有所了解，也從另外約談的人去了解狀況來比對，但不做主觀推斷，容他有點保留，「在這邊我們也不好講太多。」

李德維說，這部分三人小組不去做過多揣測，因為他們重視的是財政紀律問題，至於裡面大家有不同的爭執跟看法，留待大家來公評，事實勝於雄辯，所有真相最後都會浮上檯面。

不過，李德維質疑，基金會和金溥聰想方設法地要去證明對方犯罪了、有財政紀律、貪汙的問題，但沒有好好請當事人來做說明。昨天拿出一張所謂蕭旭岑跟台商的現金照片，他內心的確有震撼到，但沒有超出三人小組調查的範圍，「照片的背後，是不是已經納入了所謂的330萬元現金裡面，」這才是重點。

由於此案發展牽扯到馬英九的健康狀況，李德維秀出馬以南傳給金溥聰先生的訊息，當中提到「站在家人保護弟弟的立場，如果你不停止傷害英九，我們立即準備向法院聲請馬英九的輔助宣告，並公開你對馬前總統的挾持與利用。比起司法檢查來起訴審訊他幾年，不如宣告他有病，讓他可以正常退休正常生活，這是不得已的辦法，雖然我們不願意宣告他的健康情況。」

李德維說，這裡面沒有大家所想得這麼樣的簡單，馬前總統是不管對中華民國、對台灣，甚至對國民黨的指標性人物，如何好好來處理這件事情，才是三人小組的目標。三人小組無意袒護任何一方，只是把相關資料來做比對，把他們認為的事實寫在裡面，讓董事會知道。

馬英九基金會三人調查小組成員李德維今秀出馬英九胞姊馬以南傳給金溥聰訊息。（取材自...
馬英九基金會三人調查小組成員李德維今秀出馬英九胞姊馬以南傳給金溥聰訊息。（取材自中廣新聞網）

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