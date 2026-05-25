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川普與賴清德通話？林佳龍：主動權在川普

台灣新聞組／台北26日電
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立法院外交國防委員會25日邀外交部長林佳龍（中）、國安局局長蔡明彥（左）、陸委會...
立法院外交國防委員會25日邀外交部長林佳龍（中）、國安局局長蔡明彥（左）、陸委會副主委沈有忠（右）等，報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」。（記者胡經周／攝影）

外界關注美國總統川普是否與賴清德總統通話，台外交部長林佳龍昨在立法院表示，要不要打這個電話的主動權在川普，台美並未就所謂川賴通話進入雙邊磋商細節。林佳龍也透露，在川習會後，台方有從美國政府方面聽取簡報，確認美國對台政策沒有改變。

立法院外交及國防委員會昨邀林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」。

朝野立委都詢及，川賴是否可能通話。林佳龍說，川普日前表示可以打電話任何人，他認為也包括賴總統，「因為川普的風格都是直接進行高層直接的溝通」。蔡明彥表示，台美溝通管道多元，直接對話不是壞事。

林佳龍強調，要不要打這個電話的主動權在川普，至於通話內容，賴總統都有很好的準備，但也取決川普如何主動促成，「我們是正面歡迎」。

林佳龍透露，川習會後，「我們也有從美國政府方面聽取簡報」，一再確認美國對台政策沒有改變；希望維持台海的和平與穩定，特別是破壞台海穩定來自於中國武力威脅，美台立場一致。未來對台軍售，仍然秉持「台灣關係法」的規定，強化台灣的防衛能力。

林佳龍強調，台灣關係法的基礎是和平解決爭議，中國已單方面破壞台灣關係法的基礎，如何阻止中國方面不斷破壞現狀、挑戰台海的和平穩定，在這點上，台灣跟美國立場是一致的，要共同來管理中共可能的任何脅迫。

被問到是否對第二批美國對台軍售有信心，林佳龍說，美國川普政府對台軍售是歷史上最高，不論第一任是歷史上最高，或第二任的第一次軍售，就已超過拜登政府的四年；現在第二批軍售，依法、依程序進行中，涉及不只美國總統，還包括國會與政府運作，目前在處理、發展中。

高雄市長陳其邁表示，賴總統會傳達台灣人民追求和平與保衛中華民國的決心。他說，畢竟小國難為，「在大國之間，我們要很妥適扮演我們的角色，也必須充分與美方溝通」。

賴清德 川普

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