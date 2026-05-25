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王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

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王光慈打破沈默 指台商330萬捐款給馬個人 已全用於公務

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馬英九基金會前執行長王光慈。（本報系資料照片）
馬英九基金會前執行長王光慈。（本報系資料照片）

在台灣國安會前秘書長金溥聰舉行記者會後，馬英九基金會前執行長王光慈發表聲明，說明金所指控事項，指台商捐給馬英九個人名義的捐款共330萬元，已全數用於公務支出。另，馬家人在徵詢醫師意見後，要求馬英九不再適合出席公開場合。

以下為王光慈聲明：

1.馬英九基金會所指的未入帳款，因捐款人不願意入基金會帳留下紀錄，因此改捐給馬前總統個人，經2024年3月15日與馬前總統開會時請示馬前總統，經馬前總統同意收下並指示用於公務。會議紀錄已於三人小組約談時提供。

2.這些捐給馬前總統個人的捐款皆為現金，總額330萬，從2024年5月開始支用，全數用於公務，包括辦公室庶務（燈具修繕、文具、庶務品採購、訂報費⋯）、公務餐費、車資（計程車資及馬長途行程租車費）、郵資宅急便及快遞費、紅白事花禮費、2025年基金會年報和兩次陸生團訪台紀念冊的設計及印刷費、2025年端節禮品、2026年春節春聯和掛曆製作費、2025年年終獎金（2026年2月發放）、2025年三位基金會員工陪同馬前總統訪問大陸的工作獎金、大九學堂相關活動的業務費及工作獎金、2024年5月馬前總統卸任禮遇結束後的座車於住宅附近的停車租金、蘇建和案遺孤吳東諺的年度慰問金⋯等，至2026年農歷年前已全數支用完畢。由於餘額不足，除了王光慈以外，其他所有員工的年終獎金都比照過去發放2個月。所有支出的相關憑證已於三人小組約談時提供。

3.基金會委任會計師詢問關於2025年終獎金發放事宜時，已於第二次回覆會計師時告知，因基⾦會慘淡澹經營，今年不發放年終獎金，而是由馬（指馬前總統）自掏腰包。相關對話紀錄已於三人小組約談時提供。

4.去年10月27日，馬前總統夫人周美青女士、馬前總統大姐馬以南女士和馬前總統女兒馬唯中女士，到醫院和醫生開會。隔日馬夫人透過隨扈指示，昨日與醫生的會議中，醫生已經表示馬前總統不適合再參加公開場合。因此除了11月1日已答應不便取消的國民黨主席就任活動外，即奉夫人指示不再安排馬前總統出席公開活動。相關物證都已於三人小組約談時提供。

5.從今年2月25日至今，馬英九基金會都沒有跟我詢問過這些所謂的指控，直到今年4月底調查小組跟我約定約詢時間時，我才第一次看到調查小組提供的相關指控及基金會所謂的事實查核。很遺憾我始終沒有機會向馬前總統當面說明，也希望現在還陪著馬前總統的前同事及新員工，能夠支持和體諒馬家人對馬前總統的想法和規劃，讓馬前總統真正退休，安享餘年。

6.2025年4、5⽉間，因報載檢調⼤規模發動對國民黨各地⽅黨部搜索，有⼈提醒馬英九基⾦會也可能是⽬標，我就將原本放於辦公室的⾺個⼈捐款交給一名長期跟隨馬前總統的隨扈保管，需要⽤時再請他拿來。

7.該名隨扈於2025年12月經同事反應有疑似職場霸凌事件，經2次約詢相關當事人和辦公室其他人士後，我於2026年1月23日召開辦公室工作會議，強調辦公室絕不允許霸凌情況。該名隨扈於會中即提出辭呈，我即請他把代為保管的錢全數繳回，並從這筆用於公務的馬個人捐款，提出30萬作為年終獎金和感謝他長期服務馬前總統的感謝金。相關會議紀錄、該名隨扈請辭信及簽收現金的單據，已於三人小組約詢時提供。

馬英九

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