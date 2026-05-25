身陷馬英九基金會風波...蕭旭岑今現身杭州推進兩岸交流

中國國民黨副主席蕭旭岑（左）25日上午現身杭州，作為2026浙江·台灣合作周的台灣嘉賓代表與省委書記王浩在杭州會面。圖取自潮新聞

儘管身陷馬英九 基金會風波，中國國民黨 副主席蕭旭岑25日上午現身杭州，作為2026浙江·台灣合作周的台灣嘉賓代表與省委書記王浩在杭州會面。並表示，台灣與浙江經貿文化合作具有堅實的基礎，希望進一步加強平台資源對接，推動經貿往來、文化交流、民間交往特別是青年往來，為推動兩岸融合發展貢獻更多力量。

王浩表示，習近平 總書記在浙江工作期間，為浙江量身制定了「八八戰略」，20多年來引領浙江發生了全方位、系統性、深層次精彩蝶變。當前，浙江正堅定不移貫徹落實習近平總書記考察浙江重要講話精神，堅持一張藍圖繪到底，深入踐行「八八戰略」，推動高質量發展建設共同富裕示範區取得決定性進展、率先呈現基本實現社會主義現代化的生動圖景，一步一個腳印把習近平總書記擘畫的宏偉藍圖變為美好現實。

王浩稱，將深入貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述精神，充分發揮浙江·台灣合作周平台作用，進一步優化投資發展環境，深化浙台在數字經濟、人工智能、生命健康等領域務實合作，積極為廣大在浙台胞辦實事、做好事、解難事，持續推進浙台融合發展。

蕭旭岑表示，浙江歷史文化悠久，創新動力強勁。這次到訪浙江，深切感受到浙江推動高質量發展建設共同富裕示範區的澎湃活力。

2026浙江·台灣合作周，將於5月26日在杭州正式拉開帷幕，今年主題為「聚力融合創新 共繪生動圖景」。本屆合作周採用「1+2+X」模式開展：除在杭州舉辦開幕式暨主活動外，還將舉辦2場子活動以及若干實地考察和對接活動。

馬英九基金會董事長馬英九25日委任國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明，並秀出一張蕭旭曾與台商持現金合影照，金溥聰質疑蕭旭岑有未入帳的收款。蕭則喊提告散播不實訊息，並進一步批評，金溥聰挑撥馬家感情、敗壞社會信任，讓馬英九形象被不斷掏空，人神共憤，執行長戴遐齡等人助紂為虐，他們要為歷史負責，歷史會記得他們醜陋的面孔。