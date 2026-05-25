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馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

馬辦風波／斥金溥聰「狹怨報復抹黑」 蕭旭岑：決定提告

記者鄭媁／台北25日電
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針對馬英九基金會舉行記者會，國民黨副主席蕭旭岑發聲明駁斥指控。(本報資料照片)
針對馬英九基金會舉行記者會，國民黨副主席蕭旭岑發聲明駁斥指控。(本報資料照片)

曾任馬英九基金會執行長的蕭旭岑中午發表聲明，他說，今天公布的大部分資訊，調查小組都查過了，他有舉證說明，金溥聰等人卻執意開記者會，散布不實訊息，他決定對金溥聰與今天記者會的人士提告，請調查小組公布調查報告，讓大眾知道真相。

對於金溥聰指兩人涉收受台商捐款未入帳，蕭旭岑指出，馬英九卸任禮遇即將結束，部分企業與台商希望能捐給馬英九個人，2024年3月相關的捐款向馬英九請示後，馬英九指示一切用於公用，這部分有向調查小組說明。

金溥聰出示蕭旭岑與台商手拿現金合影，但未找到類似金額的入帳記錄，蕭旭岑說，那張照片，印象是其中之一。有拍照證明他光明正大，沒有任何問題。

蕭旭岑表示，調查小組都是社會有聲望人士，更是馬英九舊屬與戴遐齡的同事，立場公正持平。他到大陸的所有行程，都有向馬英九報告，電視、網路、報紙都有報導，誰能瞞住任何消息，金溥聰等人不該為了打擊他，用抹黑鬥臭的方式，社會不會認同。

蕭旭岑說，今天是金溥聰因他稱侯友宜選前之夜不讓馬英九上台的人而告他的案件開庭日，金以前開庭一定親自到場，今天還傳訊證人要問，卻為了鬥爭而放棄出庭，開記者會，這種具有利益衝突的行為，就是挾怨報復。

有關馬習會10周年活動，馬英九對這項活動不知情，蕭旭岑說，去年10月28日馬前總統夫人周美青轉來榮總醫生建議，建議馬英九不宜再出現任何公開活動，因11月1日已經答應黨主席鄭麗文就職，協調只出席不致詞，仍然被媒體拍到大哭畫面。決定讓馬不再出席任何公開活動，這是馬英九、馬家人及夫人都知情且同意的事，如果他所言不實，歡迎馬家人及夫人發新聞稿駁斥他。

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