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金溥聰曝馬英九堅持追究蕭、王責任主因「520後要被送回家了」

記者鄭媁／台北25日電
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馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰（右）與現任執行長戴...
馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰（右）與現任執行長戴遐齡（左）等人舉行記者會說明。(記者曾原信／攝影)

馬英九基金會董事長馬英九委託國安會前秘書長金溥聰舉行記者會，公布基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律事證。金溥聰表示，王光慈曾召集同仁開會，宣布今年5月20日要把馬英九辦公室租約和租車提前解約，就是要把馬英九送回家。馬英九堅持要將此事移送法院，追究責任的主因之一是，若當初未將兩人解職，畫清界線，他今天已經被送回家了，將來基金會如爆發任何狀況，所有責任都可以推給馬英九，說他忘了。

金溥聰指出，王光慈擔任基金會副執行長，去年10月自封為執行長，應和馬英九有非常密切互動。但根據同仁統計，從2025年2月17日到2026年2月25日解職，長達一年時間，王光慈一直躲著馬英九，兩人接觸只有五次，最後一次還是在發布解職令的那一天。王光慈交代同事，如果總統要找她，就跟總統說她不在。

金溥聰說，同事證實馬總統打分機找王光慈時，她都刻意不接；有幾次總統走到辦公室找她，王光慈常躲到廁所或茶水間，有一次來不及躲，就躲到辦公桌底下。這種行為匪夷所思，和外傳她如何辛苦照顧馬英九的說法，有很大差別。

金溥聰表示，王光慈去年11月7日召集三位同仁開會，宣布今年5月20日要把馬辦租約和租車提前解約，只留下基金會一間房間。當時王光慈用詞非常重，他不願意講出來，馬英九如果看到會非常不舒服，會更傷心。總而言之，就是要把馬英九送回家。王光磁的規畫，是要把馬英九推為榮譽董事長，董事薛香川接任董事長。這個規畫從來沒有跟馬提及。王光慈說馬英九的健康應由家人負責，不是馬英九基金會；同仁問到，這件事情是不是應該先跟馬家人商量，王光慈回答，再說。

金溥聰說，蕭、王不可因馬英九身體的狀況就欺騙他，欺負他，今天事情發展到這麼大的風波，不是他們一開始所願，剛開始他們非常低調處理，強調基金會的內部整頓，財政紀律。蕭旭岑在外面片面之詞，造成外人介入，王光慈也不出面，都私下放話，所以他們應該要負很大的責任。

金溥聰指出，他將調查細節公布，所引用的都是現場參與內部調查時所掌握的，都有錄音為證，所有人都可以接受檢驗，讓社會公評。馬英九堅持清廉原則，是不是應該尊重他的意見，即使身體有狀況，但在跟他們討論這些事情的時候，律師可見證，馬是清醒的，意識非常清楚。過去兩個月看到馬英九無數次講到蕭王時很激動，令人非常不忍，所以不要口口聲聲說保護馬英九。

金溥聰說，即使馬英九身體有狀況，初期最需要的就是跟大家多社交，多活動。但以前的內閣閣員要見馬英九，都非常困難。如果把他送回家，是不是就更減少了白天的活動。

馬英九

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