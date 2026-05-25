馬辦風暴／金溥聰：蕭、王多次往返大陸 馬英九看新聞才知

馬英九基金會風波延燒，董事長馬英九今委任國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明相關事證。（記者曾原信／攝影）

馬英九 基金會風暴延燒，馬英九委託國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會公布前執行長蕭旭岑、王光慈涉違反財政紀律的事證。包括收受台商捐款但未入帳、違反財務內控原則，並指過去一年蕭、王兩人多次進出中國大陸，但許多行程都沒有讓馬英九知道。

金溥聰先指出，去年12月到今年1月，王光慈曾分兩次私下拿了現金共120萬元(下同，皆為台幣），要求一位基金會同仁代為保管，而且說「是蕭旭岑交給她的」；王光慈後來私下發放每人兩個月的年終獎金與績效獎金，年終獎金一共發出146萬元現金，績效獎金的確切數目尚不得而知，只知其中一位拿了14萬元的績效獎金。

金溥聰說，往年基金會年終獎金發放都以薪水轉帳方式，今年是第一次改為現金發放。根據基金會統計，這筆總額大約是170萬到200萬元的現金，跟基金會與會計師做查帳的結果一樣，根本沒有入帳。所以王光慈的作為已完全違反財政紀律。

金溥聰指出，受託保管120萬元的同仁證實，王光慈交給他保管、後來還給王光慈的現金都是舊鈔，但王光慈當天轉身拿給離職的這位同仁的年終獎金跟績效獎金總共30萬元，是新鈔。加上發放的170萬元左右的年終獎金跟績效獎金，數額遠遠超過前面所保管的120萬，是不是有其他來源不明的款項，他不知道。

金溥聰提到，基金會的大小章及財務章都是由王光慈掌管，她一人同時兼任出納跟會計，已嚴重違反了財務的內控原則。員工的薪資數額也全部是由王光慈決定，馬總統因信任她，都沒有過問，也不知情。

他指出，基金會員工每年薪資總共是新台幣1020萬元，蕭王兩人就將近占了500萬元，約占49.4%。一個非營利的文教基金會，所有經費都來之不易，兩人卻領這麼多錢，外界自有公評，是否符合基金會營運的比例原則。馬英九在基金會沒有領一毛錢，只有領國家發給他退休所得，大約5萬多元。

另外，金溥聰指出，蕭旭岑今年3月20日接受網路節目訪問說，他兼任副主席那天就已辭去基金會執行長的職務，因黨務工作繁重，再加上角色定位考量，不適合再以基金會身分帶團赴陸，但事實是基金會員工表示，蕭旭岑有跟他們說，他當了國民黨副主席並兼任基金會的工作，是因為肩負基金會募款的重任，他可以幫基金會募到更多的經費。所以，蕭旭岑不但一直領基金會的薪水到今年2月被解職為止，還安排一位基金會的洪姓員工當他副主席的助理，而這位員工領的也是基金會的薪水，這些馬英九也都不知情。

金溥聰說，蕭旭岑對外指稱他只擔任基金會的首席執行長，是經過去年12月24日董事會通過。但早在去年10月25號國民黨發布副主席人事案的第二天，王光慈就在辦公室全組宣布「以後蕭旭岑執行長就是我們的首席執行長，而她就遞補成執行長。」兩人的職稱和王光慈的薪資，隨即在下一個月就自行調整到跟蕭旭岑一樣。馬英九既不曾收到蕭旭岑的辭職，也沒有被告知，一個小小的基金會居然設兩個同樣薪水的執行長。

金溥聰說，董事高華柱在最近5月21日流會的董事會也說，從來就不知道蕭旭岑接了一個叫「首席執行長」的職位。另外，董事也都很肯定地說，這兩個人的案子絕對沒有經過董事會的表決。蕭旭岑稱有關王光慈升任執行長的事有經董事會同意，馬當時還稱自己有識人之明，但基金會員工表示，當時是因董事會上，王光慈製作一份圖文並茂的簡報，董事跟馬總統誇獎王光慈，馬總統很高興，用他幽默的方式補了一句「不可以誇我，應該誇我有識人之明」，馬總統的玩笑話，是針對當天那份簡報所做的。所以，董事李德維受訪時宣稱蕭旭岑首席執行長及王光慈執行長的任命案是經董事會任命、有會議記錄，完全不正確。

對於蕭旭岑表示，他所有事情都有跟馬英九報告，去大陸交流的前後也有跟他報告，並說馬當時還要他跟對方打招呼，現在卻懷疑東懷疑西。金溥聰說，事實上，馬辦主任證實，過去一年蕭王兩人多次進出大陸，許多行程都沒有讓馬英九知道，包括今年2月4日，蕭旭岑受邀出席國共智庫論壇，因為基金會並非該論壇的合辦單位，也沒有指派王光慈出席，王光慈卻擅自挪用基金會的經費購買機票，趕去跟蕭旭岑會合。對於兩人多次往返大陸，馬經常是看了新聞才知道。

同時，金溥聰說，馬辦主任證實，蕭旭岑有特別交代過，如果馬英九問起，就跟他說「我有跟他報告過」。辦公室主任說他良心不安，不想說謊、不想騙總統，所以沒有照辦。律師訪談員工，至少有兩位表示，他們都被蕭旭岑、王光慈交代，只要總統問任何事情，就說「跟你報告過了，是你忘了。」兩位員工都說，對馬說謊承受很大的心理壓力，現在都想離職，但不忍看到馬總統天天被呼攏，還是決定留下來。

金溥聰說，在律師訪談紀錄中，律師問在蕭旭岑與總統的相處過程中，是否有很多東西是蕭自己做的、但沒跟總統講的？他說對，有一團要去大陸山東，蕭在行前一天才跟馬報告說要去。馬辦主任提醒蕭，要去哪裡至少一定要跟總統報告，若馬問起，辦公室比較好做事，蕭回答「你的建議我有聽進去」，所以後來有幾次有來報告，但是之後一些出團就沒來報告。律師問，那一次山東行之後？馬辦主任說，後來因太頻繁了、去的次數太多，蕭都沒有報告。

金溥聰說，他特別把這段講出來，是因為蕭旭岑在媒體上公開講了7次，說什麼事情都說馬總統忘記了。馬英九的確承認自己短期記憶很差，常常講過的事情會忘記，但他也講得清楚，短期記憶差，可能剛剛講的事忘了，但是對於是否貪瀆與清廉，他沒有糊塗到那個程度分不出來。