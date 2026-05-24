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馬辦風波／金溥聰出示蕭旭岑與台商持現金合影 問如何解釋？

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馬辦風波／金溥聰出示蕭旭岑與台商持現金合影 問如何解釋？

記者鄭媁／台北25日電
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國安會前秘書長金溥聰說，前執行長蕭旭岑強調自己從未接觸過台商捐款、沒有碰錢，但他...
國安會前秘書長金溥聰說，前執行長蕭旭岑強調自己從未接觸過台商捐款、沒有碰錢，但他出示一張蕭旭岑與台企聯會長韓螢煥手拿現金合影，表示基金會查了前後一兩年，也請會計師事務所對照，都未找到類似金額的入帳記錄，不知這張照片他們要如何解釋？（記者鄭媁／攝影）

馬英九基金會董事長馬英九委託國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會，公布前執行長蕭旭岑、王光慈涉財政紀律案事證。金溥聰說，蕭旭岑強調自己從未接觸過台商捐款、沒有碰錢，但他出示一張蕭旭岑與台企聯會長韓螢煥手拿現金合影，表示基金會查了前後一、兩年，也請會計師事務所對照，都未找到類似金額的入帳記錄，不知這張照片要如何解釋。

金溥聰上午在記者會說明始末，今年小年夜前一天，他接到馬英九通知說一定見面，當天在馬家附近，馬希望他和高華柱等3至4人能幫他解決他心中壓了很久的一件事情。早在去年6月馬英九就跟他講過，覺得心裡非常不安，認為蕭、王兩人可能背著他常常跑大陸，不知道他們做什麼事。

金溥聰說，當時他建議馬在基金會找能平衡的人互相監督一下，並稱自己已退休，不可能回來的，馬總統說「好，那以後我們是不是就定期見面吃個飯？」還把辦公室主任叫進來，特別交代說以後要跟金溥聰定期見面吃飯。後來他打電話約時間，基金會就稱馬要去大陸，回來再說，反正用各種理由，他就很難再跟馬見面了，幾乎被封鎖，

金溥聰說，一直到今年2月，馬英九把他找回來。「我認識馬總統這麼多年了，從來沒有看過他有這麼憂心一件事情。」今天既然已經受他的託付，要把事情釐清跟追查。基金會成員一直威脅我們，說不得對外向任何人談內部調查的細節，但他一開始就說，絕對不擔任任何一個職務，他不是基金會的人，不會受他們的限制，而且這個限制有沒有效，是否不得對外宣布，還是有爭議的。

金溥聰先指出，去年12月到今年1月，王光慈曾分兩次私下拿了現金共120萬元，要求一位基金會同仁代為保管，而且說「是蕭旭岑交給她的」，這位同仁是國安局出身，因擔心資金來源不明、害怕出事，所以當場拍照存證。該名同仁後來請辭，王光慈也要求對方在離職當天火速回家，拿回這筆現金還給她。這位同仁還給王光慈的時候，也擔心被說丟了，還請當時的同事做見證。

金溥聰說，馬英九基金會今年2月10日在五星級飯店舉行尾牙，但馬董事長沒有受邀，也不知情。尾牙當天上午，王光慈在辦公室私下個別發放每人兩個月的年終獎金以及績效獎金，年終獎金一共發出146萬元現金，績效獎金的確切數目他們不知道，只知其中一位拿了14萬元的績效獎金。另外幾位，因為在同仁群組的對話截圖中有提到要發給另外兩位，但這兩位員工已經離職了，所以實際的金額他們並不知道。

金溥聰說，王光慈跟每個人提到，這筆錢是來自台商的捐款，並強調年終獎金是給現金，大家不用繳稅。當晚尾牙期間，王光慈再次提到這筆台商捐款不必繳稅，蕭旭岑當時也在現場。往年基金會年終獎金發放都是以薪水轉帳的方式，今年是第一次改為現金發放。根據基金會統計，這筆總額大約是170萬到200萬元的現金，跟基金會與會計師做查帳的結果一樣，根本沒有入帳。所以王光慈的作為，基本上已完全違反財政紀律。

金溥聰說，蕭旭岑一再強調，自己從來沒有接觸過台商捐款，沒有碰錢。但他出示一張蕭旭岑與台商手拿一疊現金的合影照，並指這張照片是從王光慈電腦硬碟取得的照片，上傳日期是2023年10月，基金會查了前後一兩年，也請會計師事務所去對照，都沒有找到類似金額的入帳記錄，不知道這張照片他們要如何解釋？

基金會執行長戴遐齡今也在記者會出示馬英九授權書，馬英九以毛筆寫下「本人於民國115年2月16日已親自當面委任前國安會秘書長高華柱及金溥聰兩位，協助調查蕭旭岑、王光慈涉嫌侵占與背信罪，特此聲明。」

金溥聰說，其實這個委託書真的不需要，因為委任律師也沒有寫什麼委任書，馬英九當時已口頭委請他們一起來調查。但馬英九昨看到對方一直在質疑授權問題，所以特別堅持一定要把授權書拿出來。「在我來看，對方只是沒事找事而已。」

馬英九

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