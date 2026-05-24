馬辦風波／金溥聰出示蕭旭岑與台商持現金合影 問如何解釋？

國安會前秘書長金溥聰說，前執行長蕭旭岑強調自己從未接觸過台商捐款、沒有碰錢，但他出示一張蕭旭岑與台企聯會長韓螢煥手拿現金合影，表示基金會查了前後一兩年，也請會計師事務所對照，都未找到類似金額的入帳記錄，不知這張照片他們要如何解釋？（記者鄭媁／攝影）

馬英九 基金會董事長馬英九委託國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會，公布前執行長蕭旭岑、王光慈涉財政紀律案事證。金溥聰說，蕭旭岑強調自己從未接觸過台商捐款、沒有碰錢，但他出示一張蕭旭岑與台企聯會長韓螢煥手拿現金合影，表示基金會查了前後一、兩年，也請會計師事務所對照，都未找到類似金額的入帳記錄，不知這張照片要如何解釋。

金溥聰上午在記者會說明始末，今年小年夜前一天，他接到馬英九通知說一定見面，當天在馬家附近，馬希望他和高華柱等3至4人能幫他解決他心中壓了很久的一件事情。早在去年6月馬英九就跟他講過，覺得心裡非常不安，認為蕭、王兩人可能背著他常常跑大陸，不知道他們做什麼事。

金溥聰說，當時他建議馬在基金會找能平衡的人互相監督一下，並稱自己已退休，不可能回來的，馬總統說「好，那以後我們是不是就定期見面吃個飯？」還把辦公室主任叫進來，特別交代說以後要跟金溥聰定期見面吃飯。後來他打電話約時間，基金會就稱馬要去大陸，回來再說，反正用各種理由，他就很難再跟馬見面了，幾乎被封鎖，

金溥聰說，一直到今年2月，馬英九把他找回來。「我認識馬總統這麼多年了，從來沒有看過他有這麼憂心一件事情。」今天既然已經受他的託付，要把事情釐清跟追查。基金會成員一直威脅我們，說不得對外向任何人談內部調查的細節，但他一開始就說，絕對不擔任任何一個職務，他不是基金會的人，不會受他們的限制，而且這個限制有沒有效，是否不得對外宣布，還是有爭議的。

金溥聰先指出，去年12月到今年1月，王光慈曾分兩次私下拿了現金共120萬元，要求一位基金會同仁代為保管，而且說「是蕭旭岑交給她的」，這位同仁是國安局出身，因擔心資金來源不明、害怕出事，所以當場拍照存證。該名同仁後來請辭，王光慈也要求對方在離職當天火速回家，拿回這筆現金還給她。這位同仁還給王光慈的時候，也擔心被說丟了，還請當時的同事做見證。

金溥聰說，馬英九基金會今年2月10日在五星級飯店舉行尾牙，但馬董事長沒有受邀，也不知情。尾牙當天上午，王光慈在辦公室私下個別發放每人兩個月的年終獎金以及績效獎金，年終獎金一共發出146萬元現金，績效獎金的確切數目他們不知道，只知其中一位拿了14萬元的績效獎金。另外幾位，因為在同仁群組的對話截圖中有提到要發給另外兩位，但這兩位員工已經離職了，所以實際的金額他們並不知道。

金溥聰說，王光慈跟每個人提到，這筆錢是來自台商的捐款，並強調年終獎金是給現金，大家不用繳稅。當晚尾牙期間，王光慈再次提到這筆台商捐款不必繳稅，蕭旭岑當時也在現場。往年基金會年終獎金發放都是以薪水轉帳的方式，今年是第一次改為現金發放。根據基金會統計，這筆總額大約是170萬到200萬元的現金，跟基金會與會計師做查帳的結果一樣，根本沒有入帳。所以王光慈的作為，基本上已完全違反財政紀律。

金溥聰說，蕭旭岑一再強調，自己從來沒有接觸過台商捐款，沒有碰錢。但他出示一張蕭旭岑與台商手拿一疊現金的合影照，並指這張照片是從王光慈電腦硬碟取得的照片，上傳日期是2023年10月，基金會查了前後一兩年，也請會計師事務所去對照，都沒有找到類似金額的入帳記錄，不知道這張照片他們要如何解釋？

基金會執行長戴遐齡今也在記者會出示馬英九授權書，馬英九以毛筆寫下「本人於民國115年2月16日已親自當面委任前國安會秘書長高華柱及金溥聰兩位，協助調查蕭旭岑、王光慈涉嫌侵占與背信罪，特此聲明。」

金溥聰說，其實這個委託書真的不需要，因為委任律師也沒有寫什麼委任書，馬英九當時已口頭委請他們一起來調查。但馬英九昨看到對方一直在質疑授權問題，所以特別堅持一定要把授權書拿出來。「在我來看，對方只是沒事找事而已。」