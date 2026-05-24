我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

住不下去了 80歲婦入住豪華養老院4個月就跑回家

南加化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難

民進黨黨職改選 AMD蘇姿丰老爸當選「美東黨部主委」

台灣新聞組／台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
超微執行長蘇姿丰的父親蘇春槐。（本報資料照片／記者丘采薇攝影）
超微執行長蘇姿丰的父親蘇春槐。（本報資料照片／記者丘采薇攝影）

民進黨昨進行兩年一次黨職人員選舉，5縣市的黨部主委出現競爭、17個縣市同額，尤其台南市「賴系」上演激烈內鬥，南市副議長林志展以38票之差擊敗立委郭國文；代表「太陽花世代」的吳沛憶、黃捷，分別接棒主掌台北、高雄黨部，呈現新世代交棒態勢。

海外系統部分，美東黨部由旅美台僑蘇春槐當選主委。蘇春槐是全球晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰的父親，引發政壇、科技圈關注。

由於今年黨部主委必須肩扛輔選大任，不少地方早已完成內部整合，因此硝煙味不如兩年前濃烈，但台南的現任主委郭國文本屆以1萬3499票勝出，昨僅獲得9245票，有地方綠營人士憂心，對賴總統在本命區政治威望的一次警訊。

郭國文表示，個人不夠努力，昨也致電林志展恭喜，未來會全力協助對方；林志展避談紛爭，指「大家都是為民進黨好」，未來最重要的是找回民進黨支持者的感情與團結。

其餘4個有兩人相爭的縣市，桃園由前黨部主委張火爐擊敗前立委湯蕙禎，回鍋執掌市黨部；嘉義市現任主委黃大祐贏許明對，成功連任；嘉義縣由何嘉恒對戰黃嘉寬，何出線；澎湖縣盧長在交鋒許國英，盧取勝。

此次17個同額競選的縣市，共8名黨部主委尋求連任，包括新北市蘇巧慧、台中市許木桂、宜蘭縣邱嘉進、苗栗縣陳詩弦、台東縣張鈺晨、基隆市林明智、新竹市施乃如、連江縣李哲宇；另有9個縣市是新任接棒，台北市吳沛憶、高雄市黃捷、新竹縣蘇仁鑑、彰化縣謝翠屏、南投縣吳棋楠、雲林縣江宗保、屏東縣徐富癸、花蓮縣陳景豊、金門縣游騰弘。

雙北部分，北市由英系立委吳沛憶出線、新北是立委蘇巧慧連任。吳與贏得高市黨部主委的黃捷都為「太陽花世代」，吳說將與黃組成「北高連線」，推動黨務革新，帶領民進黨打贏年底選戰。

從選舉結果可看出，22縣市中，英系維持4席、正國會4席、蘇系1席、湧言會1席、新潮流從4席減為3席、民主活水1席變2席、綠色友誼3席、親賴系1席；親近賴清德的賴系、民主活水、綠色友誼，再加上新竹縣蘇仁鑑，親賴陣營仍舊過半。

民進黨 蘇姿丰 超微

上一則

傳台積電砍分紅 員工揚言下班關手機不待命、仿效三星罷工

延伸閱讀

藍彰化選將徵召爭議 鄭麗文：遺珠之憾「放下個人規畫」

藍彰化選將徵召爭議 鄭麗文：遺珠之憾「放下個人規畫」
民進黨13日開選對會 預計徵召沈伯洋戰北市

民進黨13日開選對會 預計徵召沈伯洋戰北市
點名碳基 藍：綠友友染指無人機產業

點名碳基 藍：綠友友染指無人機產業
新聞幕後／沈伯洋猛攻無效？蔣萬安走出雙北輔選 無懼抹黑認知作戰

新聞幕後／沈伯洋猛攻無效？蔣萬安走出雙北輔選 無懼抹黑認知作戰

熱門新聞

台北市長蔣萬安。(記者曾吉松／攝影)

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

2026-05-20 09:17
馬英九妻子周美青（左）21日打破沉默，發表聲明盼馬英九能真正退休。（本報資料照片）

周美青聲明盼安享餘年 馬英九：未經我過目同意 深表錯愕遺憾

2026-05-22 02:55
前總統、馬英九文教基金會董事長馬英九。圖／聯合報系資料照片

周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

2026-05-21 10:52
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

新聞眼／一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

2026-05-17 02:24
19日，台北經營管理研究所與國立台北商業大學合辦「美中大國博弈下兩岸風險指標觀測」講座，邀請淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳演講。記者張鈺琪／攝影

學者：台灣是美國「推不掉」、中國「不會放」的核心議題

2026-05-19 12:04
總是頭戴招牌牛仔帽，被譽為「真人版印第安那瓊斯」的埃及考古權威札希．哈⽡斯博⼠（Dr. Zahi Hawass），首次在台舉辦講座。(記者林伯東／攝影)

真人版印地安那瓊斯 帶領考古團隊打破「外星人建造金字塔」謠言

2026-05-21 19:47

超人氣

更多 >
為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了

為省錢搬德州卻後悔 加州婦又回來住 這原因讓她受不了
亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了

亞洲髮廊「頭部按摩」服務 風靡美國客人：每次都睡著、太放鬆了
山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒

山姆與好市多 誰的海鮮更勝一籌？網友答案一面倒
黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？

黑白集／周美青還是周美青 馬英九還是馬英九？
封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」

封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」