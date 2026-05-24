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民眾黨長者支持度不到3% 黃國昌反省：很多事該做沒做

香港中通社5月24日電
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民眾黨24日在高雄左營區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，民眾黨主席黃國昌（前...
民眾黨24日在高雄左營區舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，民眾黨主席黃國昌（前左4）、國民黨高雄市長參選人柯志恩（前右4）等人出席。（中央社）

台灣民眾黨主席黃國昌24日到高雄果貿社區演說，他在以長者為主的聽眾面前坦言，民眾黨在60歲以上年齡層的支持度僅2%至3%，只能用「慘不忍睹」四個字來形容，他自己已在反省，未來會加強互動以促進認識與了解。

民眾黨24日在果貿社區活動中心舉辦「民主現況與司法改革專題論壇」，現場聽眾多半是中高齡長輩、年輕人不多。

演說結束前，有聽眾提問，希望民眾黨應該關注教育問題；另外，職場同事多半支持民進黨，其次才是民眾黨及國民黨

黃國昌回應稱，民眾黨很珍惜年輕人的支持度，但現在最大的問題是，有關60歲以上的人對民眾黨的支持度部分，他只能用四個字形容，那叫「慘不忍睹」，他每次看到民調數字發現，民眾黨60歲以上的支持度，不是就是2%就是3%。

黃國昌坦言，「自己也有在反省，台灣民眾黨有很多事情該做沒做」，導致一些長輩不夠認識、不夠了解，所以才會無法放心支持民眾黨。

黃國昌表示，他會努力利用任何機會、各種場合跟大家報告民眾黨的理念，目前正在做的事情、希望做什麼事，以及台灣接下來要怎樣繼續向前進，他會用最誠摯的心情來傾聽大家的心聲，也請大家不吝隨時告訴民眾黨該做什麼，他相信「彼此先當朋友就可以有下一步」。

黃國昌 民眾黨 國民黨

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