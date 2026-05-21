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若川賴通話⋯學者料中國將對台軍演「規模不小於裴洛西訪台」

記者陳宥菘／台北即時報導
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美國總統川普日前表示會與治理台灣的人談軍售，20日被詢問時，進一步說不排除與賴清...
美國總統川普日前表示會與治理台灣的人談軍售，20日被詢問時，進一步說不排除與賴清德總統通話。（美聯社）

美國總統川普可能與總統賴清德通話。學者認為，這是台美關係的重大進展，北京一定會抗議，但中共應會切割處理，不影響早前川習會達成的協議，以免混淆中美關係，但會對台採取軍事手段反制，且規模不會小於2022年裴洛西訪台後的軍演。

針對川賴若通話，北京可能會有怎樣的反應，成功大學政治學系教授王宏仁21日向本報解讀指出，北京一定會抗議，中共比較可能會採取軍事手段反制，專門針對台美關係加強、對台軍售表明「有意見」，而不是推翻川習會的協議，因為這會影響並搞混中美關係，對於中方並不利。

王宏仁提到，上周的川習會，北京在處理美方要求的開放市場、管制芬太尼上都相當拖延，某種程度上，也可看作川普利用軍售案在威脅北京，若川普直接與賴清德通話，對北京絕對是很大的打擊。

台北醫學大學通識教育中心教授張國城向本報指出，2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中共飛彈馬上就掠過台灣上空，若美國總統與中華民國總統直接通話，這是1979年台美斷交以後再也沒有發生過的事情，相信中共的反應不會比之前裴洛西來台時更小。

他也認為，美國可能藉由對台灣提升關係，來對中共施壓。中共則可能檢討之前對美國的承諾。這次川習會的結束，是雙方新一波博弈跟賽局的開始。

對於台灣而言，張國城指出，光是美國總統表示要跟台灣的領導人通話，就是幾十年來驚天動地的大事，代表他認知到台灣或中華民國是獨立的政治實體，有最高領導人，而且這個通話並不需要經過北京。

「川普有這個表態，台灣已經勝一局，若真的通話，就勝第二局，第三局才是看兩人談了什麼」，他指出，川普只要跟賴清德通話，對台灣來講，就是重大的外交成就。

張國城指出，如果川賴二人談軍售，基本上是幫賴清德加分，因為賴清德對軍售態度積極，事前已提出1.25兆的軍購特別預算，屆時壓力就會落在在野黨身上。

至於川普若直接溝通「反對台獨」立場，張國城認為，無論川普的態度如何，這等於是給賴清德一個解釋、表達立場的機會，賴清德也可藉機將中華民國4個字向美國總統做最直接的表達。王宏仁則認為，以目前公開消息看來，川普打算談的是軍售問題，以他的個性應不太會岔題。

川普20日接受媒體聯訪，當被問及做出對台軍售決定前，有計畫和賴清德通話嗎？川普回應稱，「我會跟他談的，我跟所有人都談」。

裴洛西 川習會 中共

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