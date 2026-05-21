吳安琪剛離開不到1個月 又有女主播告別TVBS

主播李作珩透露即將從TVBS離職。圖／摘自Threads

57歲前資深主播吳安琪發文告別服務28年的TVBS，如今不到1個月，又有主播宣布離職，31歲的李作珩在社群表示「是的，我在TVBS即將畢業了」，她透露在TVBS待了8年，決定跨出舒適圈去看看不一樣的風景，「在這裡送走了好多同事，如今我也要邁出這一步，這裡是夢想的起點，但不會是終點」。

李作珩說，這8年的光陰，她從最初在地方組，邊寫論文邊工作，再到政治組的歷練，成為她一輩子的養分，接著幸運地加入主播組，除了整點播報，還解鎖了主持、網路互動的全新體驗。這段歲月裡的每一個角色、每一次挑戰，她都深深珍惜。「常覺得自己無比幸運，能把熱情變成工作。謝謝長官們，讓那個 15 歲少女的新聞夢得以在這裡綻放」。

她坦言要說再見真的很難，「最捨不得的，絕對是這群共患難的好同事、好戰友。離開充滿回憶的地方是個不容易的決定，但我想勇敢跨出舒適圈，去看看不一樣的風景」，她更深深感謝一直支持的觀眾朋友，「你們的溫暖回饋，始終是我最重要的動力」，她感嘆在這裡送走了好多同事，如今她也要邁出這一步，希望和觀眾們後會有期。