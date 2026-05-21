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周美青、馬大姊首打破沉默 盼馬英九安享餘年 也談基金會爭議

馬英九基金會回應馬家聲明：遵照馬董事長意見

記者鄭媁／台北即時報導
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馬英九基金會執行長戴遐齡（右）陪同前總統馬英九（左）。（本報系資料照）
馬英九基金會執行長戴遐齡（右）陪同前總統馬英九（左）。（本報系資料照）

馬英九基金會為前執行長蕭旭岑、王光慈「財政紀律」案，與調查三人小組隔空交火多日，董事長馬英九21日表示，將委託執行長戴遐齡、國安會前秘書長金溥聰開記者會說明原委。21日晚間馬英九妻子周美青突委由律師發布聲明，為使馬醫療照護獲妥善安排，對外發言由馬以南為主；馬以南則希望馬英九真正退休，安享餘年，基金會事務由董事會處理。對此，基金會隨即回應，後續安排將依馬英九意見辦理。

根據周美青書面聲明指出，「本人身為馬英九先生之配偶，為使英九日後之醫療需求及照護有妥善之安排，本人與包含馬以南女士在內之其他馬家親屬已有共識，委請馬以南女士擔任主要之執行者，且於必要時得代表馬家親屬對外為適當之說明，謹以此書面表明本人之意。」

馬以南則聲明，「馬前總統任公職四十餘年，為國家社會貢獻服務，一生清廉，自律自持，奉公守法，眾所遇知。家人希望他能真正退休，安享餘年，基金會事務全數交由董事會處理，對於現在與過去所有與馬前總統結緣共事的同仁和幕僚，馬家人永遠感念他們誠摯盡心的付出。」

對於馬家聲明，財團法人馬英九文教基金會也隨即回應，執行長戴遐齡表示，「本會尊重馬董事長家人的意見，關於後續安排，會遵照馬英九的意見，擇期對外說明。」

退休 馬英九

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