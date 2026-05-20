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加熱菸及加熱器勿帶入境台灣 最高開罰15萬

記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
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關務署台北關今年2月至4月間，在桃園國際機場查獲違規攜帶加熱菸件數計384件、近...
關務署台北關今年2月至4月間，在桃園國際機場查獲違規攜帶加熱菸件數計384件、近2.8萬條。(讀者提供)

台灣衛福部於去年10月，公布通過健康風險評估審查之14品項加熱菸及4款加熱器，同步開放國內4大超商販賣；今年2月起則開放國內免稅商店銷售，但旅客攜帶非台灣中文包裝之加熱菸產品入境將面對高額罰款。台北關表示，旅客攜帶國外購買之加熱菸產品入境被查獲，將依「菸害防制法」第26條規定，處新台幣5萬元至500萬元(約1583至15.8萬美元)罰鍰。

關務署台北關稽查組組長張晃嘉表示，目前國內開放可攜帶入境之加熱菸，只有通過衛生福利部健康風險評估審查之14品項加熱菸及4款組合元件（加熱器），目前只有在「台灣本島」或「離島免稅店」所購買之合法產品，才能帶回台灣。簡言之，旅客只能攜帶國內有販售之加熱菸及加熱器，如果旅客是在國外旅遊時購買的加熱菸，這些未通過健康風險評估審查的產品，在入境時被查獲的話，將依菸害防制法移送地方政府開罰。

張晃嘉指出，今年2月至4月間在桃園國際機場，查獲違規攜帶加熱菸件數計384件、近2.8萬條，跟去年同期相比，查獲數量大約減少一半，由於有部分旅客認為攜帶加熱菸入境的規定跟紙菸一樣，直到被開罰才知道誤會大了，卻因此面臨高額罰款。張晃嘉也提醒民眾，只有通過健康風險評估審查、有在國內販售的產品，才是可以合法攜帶入境的加熱菸。

台北關說明，依據入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第11條第1項第2款規定，年滿20歲之入境旅客，只能攜帶「捲菸200支」或「雪茄25支」或「菸絲1磅」或「經衛福部核定通過健康風險評估審查之指定菸品200支」的「其中一種」。旅客於國內免稅商店購買加熱菸時，請注意是否超過免稅數量。

台北關呼籲，旅客攜帶加熱菸入境，應確認相關規定及產品來源，如對攜帶物品有通關疑問，可於入境時經紅線檢查台通關詢問避免受罰。

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