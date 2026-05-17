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美中共管？台前國安局長：台灣安全被降維

記者張鈺琪／台北18日電
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國安局前局長李翔宙（中）表示，川普口中的維持現狀，究竟是哪個版本，沒有人知道。（...
國安局前局長李翔宙（中）表示，川普口中的維持現狀，究竟是哪個版本，沒有人知道。（記者張鈺琪／攝影）

台國安局前局長李翔宙昨出席「川習會對台灣的機會與挑戰」座談會指出，川習會後，美國總統川普在北京面對台灣問題時沉默，離開北京後卻在空軍一號上提不想看到台獨、不願美軍跋涉9500英里去打一場仗等，他指出，川普在北京不說，已是一種訊號；離北京後再說出口，力道反而更強烈，也讓北京得以宣稱美方理解中方立場。

李翔宙表示，川習會給外界的第一印象，就是「衰敗強權」與「崛起強權」間的互動，而這個崛起強權還不斷要求對方理解甚至支持其論述。川習會後，記者追問川普是否談及台灣，川普沉默以對。李翔宙認為，川普當時人在北京，不公開宣示捍衛台灣，本身就是一個訊號。川普在離開北京後，在空軍一號上說出比聯合聲明更直接、更沉重的話，包括「不想看到台獨」、「不願跋涉9500英里去打一場仗」等，這些話語代表川普「（在北京）不說，比說了更強烈」，也讓中國大陸外長王毅隨後公開宣示「在會晤中感受到，美方了解中方的立場」。

李翔宙說，川普也提到，希望中國大陸接受「維持現狀」，但問題在於中共所理解的維持現狀，是台灣不獨立、不擴大國際空間；台灣所理解的維持現狀，則是民主自治持續運作並與國際接軌。川普口中的維持現狀，究竟是哪個版本，沒有人知道。而川普行前表示，習近平要和他詳細討論台灣問題，過去相關政策是美國單方面決策，如今變成美中要談的議題，這改變的不是政策內容，而是政策性質，使台灣安全被降維。

李翔宙表示，若未來美中峰會持續推進，台海議題是否會逐漸形成「共管」默契，值得台灣高度警惕。他認為這樣的轉變，比美方從「不支持台獨」演變為「反對台獨」更加強烈。

他說，面對此局面，台灣沒有悲觀的條件，也沒有樂觀的機會，要思考的是如何止血，避免民主自治與國際接軌的現狀被稀釋。

啟思民本基金會董事徐弘庭指出，川普一方面轉述習近平談及若攻擊台灣的情境，又提到「維持現狀」，顯示雙方仍在缺乏互信基礎下接觸試探。他最擔心的是，若未來第二次、第三次川習會持續進行，形成所謂「G2常設化」，台灣面臨的問題將非常大。

川習會 川普 中共

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