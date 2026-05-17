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韓國瑜國會外交之旅返國 曝英法友台議員將於本月回訪

記者黃仲明／攝影
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立法院院長韓國瑜（左2）率團前往法國及英國推動國會外交，昨天返台在桃機發表談話。...
立法院院長韓國瑜（左2）率團前往法國及英國推動國會外交，昨天返台在桃機發表談話。記者黃仲明／攝影

台立法院長韓國瑜率領跨黨派立委前往英、法進行國會外交之旅，昨天下午搭乘華航CI-82航班自倫敦返台，立法院副院長江啟臣到場接機。韓國瑜在機場發表談話時表示，此行是受到英國、法國議會友台小組的邀請，整個過程收到很大的效果、收穫豐碩，但國會外交的工作顯然還是非常重大，大家一起繼續努力。

韓國瑜指出，此次收穫可分為四個層面，分別是「國會議長對國會議長」、「國會議員對國會議員」、「智庫交流」及「與歐洲僑胞交流」。首先是「國會議長對國會議長」部分，不僅成功與法國參議院議長及英國下議院議長直接見面，而且可以對外公布；法國參議院議長及英國下議院議長之間談話非常融洽，對台灣未來在英國、法國所有類似的外交工作，無疑是一次歷史性的重大突破。有的敏感人物不希望見面一事曝光，訪團也完全尊重。

韓國瑜也開心地分享，議員對議員部分可以說是空前成功，雖然英國小組張嘉郡生病無法趕到，但法國小組林楚茵跟法國、英國議會友台小組交換經驗，大家誠懇熱情地交朋友，英、法兩國國會友台小組的議員已承諾將盡快組團到台灣訪問，最快一批歐洲議員將於本月下旬就會抵台進行訪問。

智庫交流部分，韓國瑜說，法國國家戰略智庫及英國國家戰略智庫與訪團成員共同交換意見，明確表示對台美軍購以及美中領導人見面後對台灣、東北亞地區的影響。對於這些問題，訪團成員不分黨派，將心中的看法和盤托出，與英、法智庫進行深度交流，這些報告的內容跟素材，未來對於台海、東北亞會產生某些程度的影響，讓大家拭目以待。

韓國瑜說，很多歐洲僑胞這次參加歐洲商會，因為立法委員的到來讓他們感覺到台灣人說的「娘家來人」，所以出席特別踴躍。看到僑胞就像種子在異國他鄉扎下，努力辛苦的生長、茁壯甚至開花結果，每個海外台商都有一段奮鬥的故事，相信所有的委員、台灣的同胞都對這些台商感到敬佩。也希望僑胞多回台灣走走，不管人在海內、海外，永遠不要忘記「我們都是一家人，我們都是台灣人」。

江啟臣 韓國瑜 華航

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