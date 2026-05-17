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民俗專家遭罵神棍、敗類 他提告30人嗆「告到底」

記者賴香珊／南投即時報導
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民俗專家廖大乙去年11月遭李姓網友等辱罵「又出來騙的神棍」、「宗教敗類」等，他蒐...
民俗專家廖大乙去年11月遭李姓網友等辱罵「又出來騙的神棍」、「宗教敗類」等，他蒐證決定提告。圖／廖大乙提供

民俗專家廖大乙常以宗教角度分析時事及節令運勢，與大眾分享民俗觀點，卻遭部分網友留言辱罵神棍、宗教敗類等，他氣憤表示，他不以宗教牟利仍被鍵盤俠、酸民等惡意攻擊，為此自力救濟揪出並陸續提告30人涉誹謗罪，且一定告到底。

影片來源：聯合新聞網

廖大乙指出，他本身從事園藝業，對宗教民俗及風水地理涉獵鑽研，與十方大眾分享節令運勢及時事分析，但秉持「信仰是習性，談錢非宗教」為信念，更曾發下「呷神、呷佛，萬代老孤苦」等重誓，絕不以此賺錢牟利，不料仍成攻擊目標。

由於，他常從宗教民俗角度在網路平台或媒體上分析時事及節令運勢，去年11月起卻遭李姓網友等人留言，辱罵他「又出來騙的神棍」、「宗教敗類」及「拐吃騙喝」等語，令他相當氣憤，為導正網路霸凌歪風，匡正社會風氣，他決定提告。

廖大乙說，不少酸民、鍵盤俠在網路以假名發言，積非成是行霸凌之實，對他人造成精神傷害，甚至帶風向，部分不知問題嚴重性的網友隨之起舞，對他名譽與社會評價造成嚴重傷害，他為此自力救濟追查，已揪出並陸續提告30人。

他強調，在社群平台公開發表辱罵言論涉及誹謗罪，此風不可長，為導正網路霸凌歪風，也讓不辨是非、隨意謾罵的人得到教訓，決定透過法律捍衛名譽，除了將繼續追查鍵盤俠，也一定告到底，絕不妥協，讓他們知道網路亂罵人的嚴重性。

民俗專家廖大乙常分享民俗節令運勢，遭部分網友等辱罵神棍、宗教敗類等，他為此蒐證並...
民俗專家廖大乙常分享民俗節令運勢，遭部分網友等辱罵神棍、宗教敗類等，他為此蒐證並陸續提告。圖／廖大乙提供

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