台國安官員：美方釋出訊號大致一致 川普傳遞3大訊號

美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪15日播出，川普表示，他不希望有人走向獨立。（歐新社）

「川習會 」後，美國總統川普 在15日播出的福斯新聞專訪表示，他不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。台國安官員指出，要看清楚川習會以及後續川普接連訪談中關於台灣的政策立場，應該從會談前後，白宮、國務院 與川普本人在不同場合的接連表態來整體觀察，而實際觀察，這當中所釋出的訊號大致一致，就是：美國對台政策不變、維持現狀是關鍵、軍售怎麼賣只跟台灣談等三大訊號。

第一是對台政策不變。國安官員指出，會談結束後，美國國務卿魯比歐在北京明確表示，「美國對台政策截至今天、截至這場會談為止，都沒有改變。」這是美國行政部門在川習會後最直接的政策確認，魯比歐同時駁斥中國大陸國家主席習近平關於台灣問題可能引發衝突的警告，白宮也在社群上推播魯比歐的這段表述。

官員指出，川普自己則在福斯新聞訪談中，針對美國對台政策是否改變的提問，斷然回答「No, nothing's changed」。這是川普自己的確認，時間點在會談之後，受訪環境非外交場合，更是川普本人第一次公開做出這樣明確的立場表示。美國總統和國務卿接連在24小時內做出這樣的表示，訊號非常明確。

第二是維持現狀是核心利益。國安官員說，川普在接連的訪談中反覆提到習近平一再跟他表達的台灣獨立問題，有人直接把這解讀為川普正依照北京的要求對台灣「畫紅線」。但完整觀察川普談話脈絡，包括要中國「冷靜」，反應川普在意的不是「獨立」這個概念，川普也不想清楚的定義台灣地位，而是不希望任何打破現狀的動作。

官員強調，川普說不想看到台灣喊獨立、然後美國要飛9500英里去打仗，說的是「他不想為了一場破壞現狀，傷害美國與各方核心利益的情形被拖進戰爭風險裡，並不是幫北京定義台灣的政治身分，這點非常明確」。

國安官員表示，更不要說，從蔡英文到賴清德兩位前後任總統，都清楚表達過，台灣已經是主權獨立國家，沒有宣布獨立的問題。確保現狀的不受到破壞，就是台灣與包括美國在內所有民主世界的共同目標和利害所在。

第三是對台軍售只跟台灣談。國安官員指出，川普對台軍售的說法，就是更清楚地在事務上明確把台灣跟中國區分的做法。川普被問到是否批准超過百億美元的軍售案，他的回答是「可能批，也可能不批」，拒絕透露決策的關鍵考量。魯比歐也說，軍售問題在這次川習會中「並沒有占據突出地位」，川普更明確的說他沒有給習近平任何回應跟承諾。

國安官員表示，在空軍一號的訪談中，川普更說到準備和「你知道是誰、目前負責台灣事務的人」溝通再做決定，而這個負責台灣事務的人是誰，指向都很清楚：軍售的商議對象是台灣，不是北京。至於所謂的軍售作為籌碼存在的說法，在這個脈絡上，更接近是對北京的警示，「你不要一直想破壞現狀」。

國安官員說，至於川普此前曾提到可能和習近平討論對台軍售，是不是與雷根1982年對台六項保證的第二條有所牴觸——美國不在對台軍售前事先徵詢北京。川普被問到這點時，說1982年「是非常久以前的事了」，但包括川普在內都已經清楚表明，儘管習近平提出各種要求，但都只得到一個不回應。國安官員強調，川普沒有讓習近平可以跟他對台灣的軍售喊價。