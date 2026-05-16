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沈伯洋：「台獨」指台灣是主權獨立的國家 就是現狀

記者黃義書／台北即時報導
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民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），在秘書長徐國勇（右）、台北巿黨部主委張茂楠（左...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），在秘書長徐國勇（右）、台北巿黨部主委張茂楠（左）陪同前往台北保安宮並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。沈伯洋表示，所謂「台獨」，就是台灣是主權獨立的國家，這就是目前的現狀。任何人想要改變「台灣是主權獨立國家」的現狀的那個人，才叫做「改變現狀」。（記者黃義書／攝影）

民進黨台北市長參選人沈伯洋，下午在秘書長徐國勇、立法委員王世堅、台北市黨部主委張茂楠陪同前往台北保安宮拜會保安宮董事長廖武治，並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。

沈伯洋對於今天來到保安宮，除了要祈求國泰民安之外，現在「台北隊」出發，未來會遇到各式各樣的挑戰，也希望保生大地能夠延續這個慈愛的精神，讓這一個更好的情況、更好的未來能夠在台北深耕。

受訪時對美國總統川普表示，不想看到有人走向「獨立」，也不想看到有人說要「台獨」，是因為有美國支持。就此沈伯洋表示，美國從以前到現在的立場，都是不希望兩方有片面的改變現狀，一直立場都是如此；沈伯洋並指，川普這次講的話，也沒有跳脫這句話，他的最後的意思就是，還是不希望片面改變現狀。這個也是台灣人目前現在多數人的想法。

沈伯洋對「台獨」一事表示，重點在於「台獨」的定義。沈伯洋進一步表示，所謂「台獨」，就是台灣是主權獨立的國家，這就是目前的現狀。任何人想要改變「台灣是主權獨立國家」的現狀的那個人，才叫做「改變現狀」。

沈伯洋特別說明什麼是「改變現狀」指，想要敞開大門讓別人入侵，才叫做改變現狀。所以我們現在在跟美國所對接的這個想法，並沒有任何的改變。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），在秘書長徐國勇、台北巿黨部主委張茂楠陪同前往台...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），在秘書長徐國勇、台北巿黨部主委張茂楠陪同前往台北保安宮並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。沈伯洋在廟埕接受媒體提問。（記者黃義書／攝影）

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），在秘書長徐國勇（右）、台北巿黨部主委張茂楠（左...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），在秘書長徐國勇（右）、台北巿黨部主委張茂楠（左）陪同前往台北保安宮並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。沈伯洋表示，所謂「台獨」，就是台灣是主權獨立的國家，這就是目前的現狀。任何人想要改變「台灣是主權獨立國家」的現狀的那個人，才叫做「改變現狀」。（記者黃義書／攝影）

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）前往台北保安宮參拜保生大帝，受到熱烈歡迎。（記者...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）前往台北保安宮參拜保生大帝，受到熱烈歡迎。（記者黃義書／攝影 ）

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天前往台北保安宮參拜保生大帝．，受到信眾熱烈歡...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）昨天前往台北保安宮參拜保生大帝．，受到信眾熱烈歡迎。記者黃義書／攝影

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