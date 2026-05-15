我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

美國最有錢有權的CEO成最昂貴布景 川習會有多少成果？

川習會落幕 林佳龍：與美方良好溝通保障台灣利益

中央社台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台外交部長林佳龍。中央社
台外交部長林佳龍。中央社

美國總統川普結束對中國的國是訪問，今天搭乘專機返回美國。針對川習會及美中互動，台外交部長林佳龍指出，他與外交團隊持續密切掌握情勢，並與美方和理念相近國家保持良好溝通，確保台美關係穩定深化及保障台灣的利益。

美國總統川普（Donald Trump）5月13至15日赴中國國是訪問，他在中方歡迎晚宴時，邀請中國國家主席習近平伉儷於9月24日造訪白宮。

林佳龍晚間在臉書發文指出，政府最重要的責任，就是確保國家利益、守護區域和平與繁榮，讓民眾安心，在總統賴清德領導下，外交與國安團隊早已針對各種情境完成事前沙盤推演，在美中會談期間，也持續掌握情勢發展、即時向賴總統回報，確保政府能迅速、穩健地因應各種可能變化。

林佳龍表示，如美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）說明，美國歷經多任總統與政府的長期對台政策沒有改變，美國政府也重申反對任何迫使或強制改變現狀的行為，強調破壞區域穩定對美、中乃至全世界都極為不利，這再次凸顯，維持台海和平穩定不只是台灣利益，也是區域與全球的共同利益。

林佳龍提及，但同時也注意到，國內部分政黨與媒體卻藉此機會迎合中方論述，試圖將台灣未來導向必須透過「兩岸關係」才能解決，甚或製造「疑美論」與「疑台論」，企圖動搖社會信心，這樣的說法不僅與事實不符，更無助於國家團結與安全。

林佳龍強調，台灣已是「世界的台灣」，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會清楚認知的客觀事實，中國無權代表台灣在國際上做任何主張，中方任何片面的政治宣示，或試圖將台灣納入中國設定政治框架的作為，都無法改變台灣是主權獨立的民主國家。

林佳龍表示，台灣一直是台海和平穩定的貢獻者、守護者，真正持續升高區域風險的，是中國近年不斷擴張的軍事行動與威權壓迫；直到今天，仍不斷有解放軍機艦在台海周邊活動，進行灰色地帶侵擾與軍事施壓，企圖改變國際秩序與區域和平穩定現狀的中國，才是國際社會普遍關切的主要威脅來源。

林佳龍說明，台灣位居關鍵地緣戰略位置，作為國際社會負責任且可信賴的夥伴；未來，台灣將持續與美國及印太理念相近國家深化合作，強化自我防衛能力，共同守護台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。

川習會 習近平 川普

上一則

台國安緊盯川習會：正面看待有助區域情勢穩定的作為

延伸閱讀

台國安緊盯川習會：正面看待有助區域情勢穩定的作為

台國安緊盯川習會：正面看待有助區域情勢穩定的作為
魯比歐：川習會肯定談台灣 美中都不希望看到印太生亂

魯比歐：川習會肯定談台灣 美中都不希望看到印太生亂
川習會將近 台國安人士：美最重要目標是管理中國風險

川習會將近 台國安人士：美最重要目標是管理中國風險
川習會涉台 陸委會：習近平對台發表錯誤言論

川習會涉台 陸委會：習近平對台發表錯誤言論

熱門新聞

賴清德總統。（聯合報系資料照）

川習會將登場…「賴清德最怕川普喊4字」恐害他沒戲唱

2026-05-11 08:10
擎天崗野戰全程直播，現場變媒體打卡點。(截自youtube陽明山國家公園管理處INFO)

台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

2026-05-14 20:43
7歲男童翔翔因原生家庭無力照顧，出生後即被安置，一歲時進入寄養家庭，一待六年寄養爸媽成為他的依靠。（彰化家扶中心提供）

7歲童跨國出養前夕落淚 寄養家庭陪走最後一哩路

2026-05-11 18:03
賴清德本月初搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國。美聯社

紐時揭賴清德訪非內幕 官員只准帶隨身行李 飛機餐吃這些

2026-05-14 13:16
新竹一對彭姓姊妹遊韓返台降落前，在機上爽聊line遭送辦，桃園地院進行簡易判決，將姊妹倆各判處2萬元罰金。(記者黃仲明／攝影)

機上違規通話罔顧飛安 姊妹返台途中爽聊LINE下場慘

2026-05-09 00:34
台北市長蔣萬安。（中央社）

神預言柯文哲「空亡」17年 蔣萬安當總統？她說缺這東西

2026-05-14 12:50

超人氣

更多 >
全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」

全球瘋傳35秒…空軍一號轟鳴擦身而過 他竟「一動不動」
比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片

比「尖峰時刻」還亂…川普訪中連爆肢體衝突 像災難片
川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌

川普：中國已同意買200架波音飛機…波音股價大跌
馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了

馬斯克萌兒也帶貨？ 在北京拎這款虎頭包火了
川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議

川習會╱魯比歐狂指人民大會堂天花板 還跟赫塞斯熱議