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沈伯洋參選北市起手式 藍酸敷面膜

記者林佳彣／即時報導
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民進黨正式徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。(聯合報系資料照片)
民進黨正式徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。(聯合報系資料照片)

民進黨昨日正式徵召不分區立委沈伯洋參選2026台北市長，沈伯洋透露，他為了拍定妝照開始敷面膜。國民黨立委王鴻薇表示，選台北市長不是選美大會，民眾關心的是頭皮下的事，國民黨北市議員張斯綱酸沈參選起手式是「敷面膜」，是沉溺在意識形態的網紅。

王鴻薇昨天舉行「求助無援！不起訴都沒用！反詐「告誡戶」制度恐殃無辜」記者會，會後被問到沈伯洋參選後換髮型、敷面膜一事；她表示，沈伯洋正式代表民進黨參選台北市長，起手式就是換髮型、為定妝照敷面膜，海委會主委管碧玲還稱讚沈的髮型。然而，選台北市長並不是選美大會，民眾關心的是頭皮下的事，這些起手式可能話題性十足，卻看不出沈伯洋參選台北市的願景、政策和規畫。

至於賴清德總統稱讚沈伯洋有三度空間的治理，王鴻薇指出，賴清德特別提到三度空間治理，但在臉書正式文章中卻把三度空間拿掉了，可能民眾覺得好奇，難道現在生活的不就是三度空間嗎？

張斯綱則在臉書表示，沈伯洋參選「起手式」竟然是為了拍定妝照去「敷面膜」，但另一方面，國民黨競選連任的蔣萬安則在雨中到士林區溪山里，視察當地的高地供水工程，關心市民的飲水問題，這才是台北市長該有的樣子，是為了這個城市實實在在解決問題的「汗水政治」。張斯綱認為，這就是兩者的格局差距。

民進黨 國民黨 沈伯洋

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