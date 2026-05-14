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台北擎天崗驚見「情侶野戰」 忘情5分鐘...全都錄還有聲音

記者翁至成楊德宜／台北即時報導
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今天凌晨0點左右，一對情侶被發現在擎天崗「野戰」，整個過程因爲官方Youtube...
今天凌晨0點左右，一對情侶被發現在擎天崗「野戰」，整個過程因爲官方Youtube24小時直播被目擊。(擷取自陽明山國家公園管理處INFO)

位於台北市陽明山國家公園的擎天崗擁有心曠神怡的大草原和牛群，總是吸引不少旅客駐足，孰料今(15)天凌晨0點左右，一對情侶被發現在擎天崗「野戰」，整個過程因爲官方Youtube24小時直播被目擊，儘管夜間天色黑暗，鏡頭解析度不佳，仍可明顯看到畫面，一開始女方趴在桌子上，後來男方「喬角度」把女生拉到桌緣旁「開戰」，全程約5分鐘，完事後二人3分鐘內就離開鏡頭。之後有民眾夜衝去現場朝聖，在現場發現疑似這對情侶遺留的保險套和夾鏈袋。不過，上午8時20分左右，即時影像已轉為私人影片，不對外開放觀看。

根據直播畫面，這對情侶約在14日晚上11點6分出現在鏡頭，起初二人在椅子上並肩而坐，後來女方躺在木椅上，男生情不自禁一度親親，接著女方坐起並站起，男方從後面摟抱，二人各自開著手電筒滑手機，期間男方四處遊蕩，女方則跪趴在桌子上，約過了55分鐘，男方開始親親、抱抱、摸摸，更數度趴在女方身上，用下體磨蹭，約在15日凌晨0點15分大膽喬角度「激戰」，0點20分完事，0點22分離開鏡頭。

尷尬的是，陽明山國家公園管理處INFO的Youtube官方頻道還有360 4K 全景即時影像，雖然一片漆黑，但因為有收音，過程同樣被全程播送，隱約可聽見男女對話，期間還有男方喊話、女方的尖叫聲和嬌喘聲。

事件被民眾轉傳社群引發熱議，不少民眾留言揶揄，「我就知道四腳獸是夜行性動物」、「擎天肛」、「陽明山管理處訂閱人數持續增加」。

Threads也瘋傳該段影片。網友表示，「那麼冷去山上做運動」、「千萬不要小看戶外監測用的鏡頭君，這類型鏡頭君造價昂貴，抗風抗雨，強大的ISO感光度，還可以拍2K左右的畫質，這要是在白天肯定是屬於高清無碼放送」、「桌子隔天會有封鎖線嗎」、「不冷嗎」、「那桌子不能用了」。

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