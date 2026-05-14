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台外交部：嚴厲譴責中國惡意汙衊巴拉圭總統

中央社台北14日電
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友邦巴拉圭總統潘尼亞日前赴台國事訪問，台外交部今天指出，針對中國外交部昨天記者會謬稱台灣是中國的一部分，以及稱潘尼亞是台獨分裂勢力的棋子等惡意言論，企圖破壞台巴長久以來篤實緊密邦誼，外交部表達最嚴厲的譴責並嚴正駁斥。

潘尼亞（Santiago Peña）7日至10日率團來台進行國事訪問，總統賴清德以隆重軍禮歡迎，並頒贈采玉大勳章，表彰潘尼亞對台巴邦誼的貢獻。

外交部下午發布新聞稿指出，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認的事實及台海客觀現狀，中國對於台灣的外交關係無權置喙；對於潘尼亞長年支持台巴邦誼及在國際社會為台灣強力發言，外交部再次表達誠摯感謝。

外交部說明，國家間秉持對等及相互尊重主權的原則互動交往，這是國際社會的共識與基本規則，台灣有權與世界各國交往，巴拉圭以其主權決定的外交政策也應受到尊重，對於中國汙衊潘尼亞的惡意言論，只會讓世人更加看清中國以霸權破壞國際秩序的意圖，外交部呼籲世界各國共同予以譴責。

外交部表示，台灣與巴拉圭69年邦誼歷久彌新，潘尼亞率團來台國事訪問成果豐碩，雙方簽署多項合作協議，未來將持續在「總合外交」政策下推動各項「榮邦計畫」，共同為兩國國家發展及人民福祉而努力，同時更將共同抵禦威權勢力的擴張，捍衛民主價值，維護區域的和平、穩定與繁榮。

賴清德

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