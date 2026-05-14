林志玲任文策院董事遭疑 王時思盼給檢驗機會

林志玲傳出任「文策院董事」，預計於6月底上任。（圖／文策院提供）

藝人林志玲 擔任文策院董事引發討論，文策院董事長王時思表示，林志玲過去在中國市場發展的一些發言，反映台灣影視工作者面對的困境，盼能給願意回到台灣、投入產業的人更多空間與機會。

王時思現在正在法國坎城影展，根據文策院發布的新聞訊息，她今天在當地經媒體問及林志玲出任文化內容策進院董事議題，對於外界質疑是否應該更換董事人選，王時思表示，目前並沒有在這個階段撤換董事的理由。

王時思說：「文策院有15席董事，我們應該對台灣文化內容產業有信心，不會因為單一董事就被影響。」社會可以用未來的實際行動來檢驗林志玲是否適合這個位置，而不是只停留在過去的發言。

王時思表示，她理解社會對於國家安全、主體性與文化立場的敏感與重視，「台灣面對國際局勢與中國市場壓力，大家會小心翼翼看待每一個決定，這是可以理解的。」

近日有報導評論文策院過度重視宣傳與吸睛效果，王時思坦言，林志玲確實具有國際能見度，「她到國際影展，本來就是會被看見、會走上紅毯的人。」但她強調，更重要的不是明星光環，而是能否真正為台灣文化內容帶來實質幫助與國際關注。

王時思提到，林志玲過去在中國市場發展時的一些發言，其實反映的是許多台灣影視工作者長期面對的現實困境。「當我們面對更大的華語市場時，確實會承受來自市場與政治的壓力，這不只是林志玲個人的問題，而是整個台灣娛樂產業曾經共同面對的處境。」

王時思強調，近年更重要的是看見林志玲角色上的轉變與實際投入。「她從鎂光燈前走到幕後，開始用自己的資源支持台灣文化內容。對她而言，這不是金錢問題，而是一種投入。」她指出，林志玲近年實際參與動畫、紀錄片、電影等內容開發，也持續投入兒童與公益相關議題，希望讓更多台灣內容被世界看見。

「從台前明星轉變成幕後支持者，其實是很少見的。」王時思認為，林志玲身上展現出一種「柔美但有韌性」的特質，也是一種台灣長期以來面對國際環境時的縮影。「她曾經嘗試進入中國市場，也經歷過不順利與壓力，但台灣其實正需要從這些經驗裡，思考我們在國際上的位置，以及未來面對市場時應該做哪些準備。」

王時思表示，希望社會能給願意回到台灣、投入產業的人更多空間與機會。「如果一個人願意用行動證明自己對台灣的付出，我們應該保留讓更多人加入這個產業隊伍的可能性。」

至於未來是否會邀請林志玲擔任文策院相關的國際推廣或公關角色，王時思表示，未來若有適合的場合，當然不排除合作的可能。「包括陳湘琪等董事，也都是不同領域的重要典範。我們希望善用每個人的專業與影響力，為台灣文化內容帶進更多不同的聲音與國際連結。」