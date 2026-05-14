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川習會登場 陳其邁：台灣需強化供應鏈韌性

中央社高雄14日電
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川習會14日登場，高雄市長陳其邁（前中）表示，從2017年首次川習會後的發展可見...
川習會14日登場，高雄市長陳其邁（前中）表示，從2017年首次川習會後的發展可見，美中之間的結構性矛盾與戰略對抗並未改變，台灣最重要的仍是強化供應鏈合作與維持區域和平穩定。中央社

川習會今天登場，高雄市長陳其邁表示，從2017年首次川習會後的發展可見，美中之間的結構性矛盾與戰略對抗並未改變，台灣最重要的仍是強化供應鏈合作與維持區域和平穩定。

民進黨高雄市議員林智鴻今天在議會質詢，關注川習會可能帶來的國際政治與經濟影響。

陳其邁答詢表示，相關政治效應與會議結論仍有待觀察，但從2017年首次川習會的觀察，當時美方希望改善美中政治歧見與貿易摩擦，但後續卻爆發美中貿易戰與科技戰，也促使台灣推動台商回台方案，吸引不少企業返台投資，高雄近年也因此受惠。

陳其邁強調，台灣不應妄自菲薄，從近年經濟表現與國際供應鏈角色來看，台灣已能在區域和平、經貿合作與人道援助等領域扮演更積極角色；持續深化台灣成為國際不可或缺的一員，就是確保台灣安全最重要的保證。

陳其邁表示，隨著全球AI、半導體及高科技產業快速發展，台灣在AI硬體、半導體等領域已成為全球不可或缺的重要角色。不論美國歷經川普或拜登政府執政，美中競爭態勢始終未變，其中最核心的是「結構性矛盾」與「戰略對抗」兩大因素。

陳其邁分析，美中貿易摩擦起因於中國對美國長期貿易順差，以及中國製造造成歐美與亞洲國家製造業工作機會流失；隨著中國產能過剩問題加劇，相關矛盾只會持續擴大。

陳其邁表示，從烏俄戰爭、中東局勢到印太安全與台海穩定，美中戰略競爭也持續升高，「不論美國由誰執政，對中國的戰略防堵方向並未改變」，台灣除了強化國防、維護主權，更重要的是深化與其他國家的供應鏈合作。

陳其邁提到，高雄日前赴美國亞利桑那州，並邀請日本熊本市共同簽署半導體韌性合作夥伴MOU，希望透過國際合作，降低地緣政治、氣候變遷等風險對產業鏈的衝擊，確保台灣經濟穩定發展。

陳其邁指出，高雄近年推動城市外交與二軌外交，強化與各國城市在智慧城市、文化及經貿等領域合作，包括與波蘭、烏克蘭等國交流。

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