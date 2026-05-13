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救人失蹤文大學生尋獲 胞妹：哥哥找到了 讓我們好好陪他回家

記者楊德宜翁至成／台北即時報導
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圖為搜救畫面。(本報資料照片)
圖為搜救畫面。(本報資料照片)

台北市大稻埕碼頭12日發生93歲張姓老翁落水意外，24歲文化大學李姓男學生見狀跳河救人，卻不幸遭水流沖走失聯，警、消連續搜救任務來到第3天，約在今(14)天清晨6時40分許，在大稻埕碼頭便橋上游約30公尺處尋獲李男遺體，家屬到場確認身分情緒潰堤，現場氣氛哀戚。他的胞妹今天在Threads發文，「謝謝各位大家，我哥哥目前找到了」。

警方調查，12日清晨，93歲張姓老翁不明原因墜入淡水河，當時正在附近與友人晨運的李男聽聞呼救聲後，立即跳水救援，未料兩人雙雙遭河水沖離，張翁經搜救後於當日上午被尋獲，送醫搶救仍宣告不治；李男則持續失聯。

雙北消防局連日出動橡皮艇、快艇及岸巡人員沿淡水河搜尋，今天清晨6時30分許，還沒有到表定集合時間，消防快艇就率先下水搜索，約10分鐘後，便在大稻埕岸上服務台往西約10公尺、碼頭便橋上游約30公尺處發現一具男性遺體。

消防人員將遺體打撈上岸後，由家屬到場確認身分，證實為失聯多日的李姓男學生；至於李男詳細死因及事發經過，後續將依程序報請檢察官相驗釐清。

李姓學生的胞妹發文，「謝謝各位大家，我哥哥目前找到了，也請大家不要在讓輿論發酵了，讓我們家可以好好陪著我哥哥回家，也請大家不要再關注下去，謝謝大家」。

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