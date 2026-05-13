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陸劇男神張凌赫訪台？國台辦：喜聞樂見

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張凌赫「逐玉」暴紅後成吸睛密碼。（取材自微博）
張凌赫「逐玉」暴紅後成吸睛密碼。（取材自微博）

近期多部陸劇在台灣熱播，台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基日前透露，今年將力邀張凌赫劉宇寧等「陸劇男神」訪台交流，引爆台灣粉絲期待。對此，大陸國台辦發言人張晗表示「喜聞樂見」，台灣陸委會僅表示，目前尚無接到相關申請。

綜合媒體報導，王祥基近日在第三屆海峽兩岸中華文化峰會中的「兩岸演藝合作論壇」上，點名希望邀請劉宇寧、張凌赫訪台交流，計畫舉辦簽名會、影視創作座談會等文化活動。

對此，國台辦發言人張晗以正面、開放的態度回應；她表示：「近期多部大陸影視劇在台灣熱播，劇中一些演員深受台灣觀眾的喜愛。我們對此喜聞樂見，支持台灣有關團體，邀請大陸藝人赴台交流，和台灣觀眾見面。」張晗的發言雖簡短，卻明確傳達出大陸方面對兩岸文化影視交流的鼓勵態度。

對於王祥基點名邀約「陸劇男神」，台灣粉絲興奮直呼：「拜託一定要來」、「想親眼看到凌帝」、「寧哥也一起」。陸委會表示，目前尚無接到相關申請案，政府機關倘有接獲相關申請，將依規定程序檢視個案具體情形，進行審查處理。

陸委會表示，目前中國人士申請來台進行專業交流，包含影視展演活動等，依規定需先由台方邀請單位，向各目的事業主管機關申請專案許可後，再向內政部移民署提出（線上）入境申請，該署並會審本會及相關機關進行入境審查。

國民黨主席鄭麗文受訪時也曾提到：「我們小朋友就說，你們大人為什麼把兩岸關係搞那麼複雜？只要叫張凌赫來台灣就好了。」中國國台辦發言人張晗也回應：「我們一貫支持兩岸影視文化界雙向奔赴，樂見大陸藝人赴台交流與島內民眾見面。」

劉宇寧。(取材自微博)
劉宇寧。(取材自微博)

劉宇寧 張凌赫

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