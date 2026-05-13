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赫塞斯陪同川普訪中 專家：藉此試探解放軍中權力現況

記者李人岳／台北即時報導
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美國國防部長赫塞斯陪同美國總統川普出訪中國，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，不排...
美國國防部長赫塞斯陪同美國總統川普出訪中國，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，不排除美方可能藉此刺探中共目前的軍中權力結構。（路透）

美國國防部長赫塞斯陪同美國總統川普出訪中國，打破尼克森訪中以來的首例，淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，不排除美方可能藉此刺探中共目前的軍中權力結構；不過，他認為，對台軍售是美國最重要的底牌，美方也不會輕易承諾限制對台軍售。

林穎佑指出，川習不可能兩人單獨密室會談，一定是四對四或五對五上談判桌，若赫塞斯加入了川習會，中國要派誰與會？在中共體制中，國防部長董軍實際上並無實權；難道要派去年10月遞補的軍委會副主席張升民？他認為，美方可能也想藉此機會刺探中共當前的軍中權力結構，也是我方可以觀察的焦點。

林穎佑表示，赫塞斯隨川普訪中，想必雙方一定會談到軍事相關問題，除了台海議題，包括伊朗、甚至俄烏戰爭。「尤其是伊朗的戰事問題」，他指出，現在不只美國有停戰的需求，中國也有停戰的需求，因此雙方確實有可能討論伊朗問題要如何落幕。

不過，對於川普政府是否可能拿對台軍售換取北京當局出手介入伊朗問題，林穎佑認為「牽得有點遠」，反而中國可能提出「假如台灣不獨，中國不會武力犯台，美國也不須對台軍售」的論述，但美方也不會輕易承諾停止對台軍售。

林穎佑分析，軍售是川普手中的重要籌碼，中國能否拿出更多的利益？例如輝達執行長黃仁勳在最後一刻確定隨川普訪中，美中雙方可能討論大豆、牛肉換晶片，這種「貿易對貿易」的交易，但在安全問題上，他認為軍售會是美國最後、最重要的底牌，不會輕易談論到這題。

他認為，美中雙方在軍售問題上可能會各自尋求可以對內交代的答案，不會做出停止軍售或延緩軍售之類的決定，畢竟這還牽涉六項保證。

川習會 赫塞斯 川普

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