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沈伯洋：選台北市長沒勝選方程式 勤跑基層多傾聽

中央社台北13日電
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民進黨13日確定徵召現任立委沈伯洋（左）參選下屆台北市長，兼任民進黨主席的總統賴...
民進黨13日確定徵召現任立委沈伯洋（左）參選下屆台北市長，兼任民進黨主席的總統賴清德（右）下午主持提名記者會，為沈伯洋披上競選背帶。中央社

民進黨今天徵召立委沈伯洋參選台北市長，媒體詢及「勝選方程式」，他說，沒有所謂勝選方程式，就是勤跑基層多傾聽，台北市長蔣萬安要全台輔選是個人的選擇，他自己則是專心在基層跑動和市民溝通。

兼任民進黨主席的總統賴清德在民進黨台北市長提名記者會上，為沈伯洋繫上競選背帶，沈伯洋也接受媒體提問。

媒體詢問，台北市長期藍大於綠，面對支持度高的現任市長蔣萬安是否有勝選方程式。沈伯洋回應，民進黨在台北市一直都是挑戰者，他當然也是，最重要的不是基本盤，而是提出願景，讓台北市民聆聽後做出選擇，無論基本盤長什麼樣子，對他來講就是要跟市民多溝通。

沈伯洋說，這也是為何提名後，他要勤走基層，不只在學術、專業上，覺得這個城市要怎麼做那麼簡單而已，所需要的是市民的聲音、參與，才是台北市的力量。

沈伯洋表示，過程中要盡量爭取大家的支持，「所以沒有所謂的勝選方程式，對我們來講，就是要多多傾聽大家的聲音」。

媒體問到，藍營之前攻擊他提「抗中保台」，以後選戰是否會少提抗中保台，以市政議題為主。

沈伯洋說，抗中保台一直以來是對方想不斷貼的標籤，但對他來說，這些事情不衝突，因為他在外交及國防委員會，當然要多談如何守護國家，而當討論到市政、討論環境衛生如何清理、市民隱私如何保護，「講這個跟中國沒有什麼太大關係，在不同的議題上，本來就有不同討論方式。」

沈伯洋強調，他一直以來在不同議題上都有很多討論，只不過大家比較容易看到他在國防外交相關發言，所以，並沒有說要減少還是增加，他還是維持原本的立場，「該談的時候本來就要談，沒有需要談的時候、就專心討論如何讓這個城市變得更好。」

媒體詢及，蔣萬安釋出訊息，接下來選戰要當全台母雞「趴趴走」，是否沒有把沈伯洋當作可敬的對手。

沈伯洋說，蔣萬安要全台輔選是個人的選擇，他自己的選擇就是不斷在基層跑動，跟市民溝通市政，蔣萬安怎麼想、是蔣個人的事情，對他來說，說服市民是現在最重要的事情。

沈伯洋 蔣萬安 賴清德

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