府院擬推二次軍購條例 在野批土匪：政府一再提款

32--府院擬推二次軍購條例，立法院院會12日繼續針對卓榮泰提出施政方針及施政報告質詢。(記者杜建重／攝影) 32+33--行政院長卓榮泰(●圖)12日預告擬推二次軍購條例，國民黨立委許宇甄(●圖)認為，國防預算可以增加，但絕不能沒有界線。(記者杜建重／攝影、許宇甄辦公室提供)

立法院三讀通過藍白共推的7800億元(台幣，下同，約245.2億美元)軍購特別條例，大砍政院版4700億元。行政院長卓榮泰 昨預告，軍購三塊拼圖缺一不可，會在憲法精神及預算法規定下，尋求最有力的途徑，優先補足台灣軍工產業自主發展，遭在野立委批評土匪，應先依法準備專案報告，而非一再提款。

行政院會去年提出8年1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，立法院會日前三讀通過藍白共推的保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例，預算上限匡列7800億元，包含第一波對美軍購預算上限3000億元，第二批4800億元。

三讀後的軍購特別條例匡列金額較政院版縮減4700億元，也排除無人機和商購及委製項目。據了解，府院不排除推動二次軍購條例，但目前尚未定案，各界也關注是否會採追加預算，或編入明年度預算補足。

卓榮泰指出，台灣之盾、高科技擊殺鏈及產業自主的軍購三塊拼圖不能缺一，與國際合作不能延宕，台灣的國防軍工產業自主發展不能放棄，在此原則下，現在通過一部分的國防特別預算，還不足拼完三塊拼圖

卓榮泰表示，政府會在憲法精神及預算法規定下，尋求最有力的途徑，要求內容、程序及時程都能優先滿足台灣相關軍工產業自主發展，才是完整三塊拼圖的最好方式。

國民黨立委許宇甄質疑，行政院與國防部說法反覆，國防部對外宣稱不會再推新的特別條例，卓榮泰又強調「一定會有作為」，顯見內部尚未達成共識，且尚未執行既有預算就想再提新的特別條例，行徑「比土匪還土匪」。

許宇甄認為，美國對台軍售延宕問題嚴重，從魚叉飛彈到F-16V，許多項目連時程都說不清楚，政府卻要求一次給足1.25兆元，這本質上就是先簽本票、內容日後再填。若連採購數量、單價與交貨日期都無法說明，人民憑什麼無條件埋單？國防預算可以增加，但絕不能沒有界線。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍指出，軍購7800億元的特別預算已經足夠，卓揆最該做的事是依軍購條例第6條準備專案報告，報告過去5年採購情形、本次採購項目與既有規畫關聯性、裝備籌獲期程及成本等；若政院非常急，民眾黨也願意請立法院副院長江啟臣盡快召集黨團協商，把院會時間挪給卓榮泰做專案報告。

民眾黨立委洪毓祥表示，軍購特別條例7800億元特別預算，加計國防部年度預算約9500億元，共有1兆7000億元，等於總預算的三分之一。在野黨不是不支持國防，只是希望商購委購回歸一般預算，且在野黨有給足夠預算，政府不應當自己的錢亂花。