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川習會將近 台國安人士：美最重要目標是管理中國風險

記者張文馨／台北即時報導
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圖為美中示意圖。(路透)
圖為美中示意圖。(路透)

美國總統川普將於13日晚間抵達中國北京，於14日起兩日舉行川習會。台國安人士分析，美國的最重要目標就是「管理中國風險」，包含美中貿易衝突及降低中國在地緣政治上非和平擴張的風險。

這名人士逐一分析，他說，美國尋求對中貿易衝突的階段解決，包括中國全球傾銷對美國在內工業基礎與民生經濟的衝擊，更連帶因此從紅色供應的等問題帶來的國安風險；其次，無論是在包含台海的西太平洋、中東乃至全球南方，中國的非和平擴張風險日增，基於整體安全的必要，必有此一會。

國安人士指出，把川習會套入自以為是的、把台灣當成可能會被出賣的籌碼，是典型的以偏概全，無法看到全貌；對美國來說，第一島鏈的安全乃至於西太平安的穩定，才是攸關國家利益的重中之重，「台灣不要看到砧板，就以為自己是沙西米」。

這名人士表示，台灣的風險不在川普，而是在國民黨上周五主導大幅刪減對美軍購一事。

這名人士指出，每一次的美中高層會見，北京一定提到台灣，一定要求美國停止對台軍售，但美方並沒有因此改變他們的國家安全戰略，反而將台灣定位為全球半導體供應鏈的關鍵節點，強調台灣位處重要地緣位置，連結印太航道與區域安全結構，對美國經濟與戰略都有重大影響；並且將打造一支可在第一島鏈遏止侵略的軍隊，目標是提升對台灣及周邊區域的共同拒止能力。

這名人士表示，台灣的整體國防強化在美方的合作與協助下，過去幾年進展最為迅速，事實上過去多年來，只有上一次國民黨執政期間，台灣自己降低國防投資，並在同期間坐視中國軍事投資兩位數成長；與其擔心成為籌碼，不如持續讓自己無可或缺。

國安人士表示，這次川習會中，對台灣最大的風險，並不是川普，而是北京即將把上周五國民黨主導大幅刪減對美軍購這件事，以台灣國會反對買武器，美國應該尊重台灣民意為由，說服川普總統停止或減少對台灣的國防支持，這才是未來幾天，台灣最大的風險。

川普 川習會

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