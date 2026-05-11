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台電換LOGO挨轟「家徒四壁還買名牌包」 中油優化標誌暫停

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台電被指五月帳單顏色「由藍轉綠」，台電副總經理蔡志孟11日出示帳單，說明不同顏色...
台電被指五月帳單顏色「由藍轉綠」，台電副總經理蔡志孟11日出示帳單，說明不同顏色帳單代表不同用電戶。（記者許正宏／攝影）

台電更換LOGO引發質疑，中油也被爆出斥資98萬元（台幣，約3萬美元）委託設計師聶永真標誌優化，藍白立委砲轟，台電、中油財政每況愈下，卻還有餘裕換標誌，簡直是「家徒四壁還在買名牌包」，完全無視百姓感受。中油董事長方振仁昨說，考量中油目前財務狀況不佳，且全台更換招牌、制服等識別系統成本極其龐大，該計畫目前已全面暫停。

國民黨立委王鴻薇昨表示，台電、中油財政每況愈下，卻還有餘裕換標誌，讓國人非常不滿，她將要求台電要做出財務檢討報告。民眾黨立委洪毓祥也痛批，近年來因能源政策錯誤及國際燃料成本波動，累積虧損已成天文數字，不僅多次調漲電價，甚至還要動用稅收撥補；在這種「債留子孫」財務困境下，兩家公司竟還有閒情逸致改LOGO，簡直是「家徒四壁還在買名牌包」，完全無視基層百姓的感受。

台電昨天表示，新的LOGO會優先用在包括App、名片、刊物印刷品等，硬體設施如人孔蓋、車輛、招牌等則維持傳統LOGO。

台電5月帳單顏色則被民眾爆料「由藍轉綠」，台電發言人黃美蓮表示，台電帳單本就有不同顏色的版本，既有的綠色是欠繳帳單或臨時用電戶等，藍色為一般民生用戶、紫色則是高壓大用戶、紅橘色為銀行代繳用戶、黃色為再生能源用戶。至於「藍綠色版本」是搭配台電80周年的活動，「期間限定款」只到12月為止。

立法院經委會昨審查中油、台水預算，立委葉元之關切中油是否會更換LOGO？方振仁表示，當初是為了因應「淨零轉型」和能源轉型，確實做了企業識別系統的研究，也透過公開招標與評選程序，並非指定特定人選，完全符合採購規定。

方振仁也說，儘管設計已經出來，考量到公司2024年虧損依舊嚴重，且更換LOGO後續涉及招牌、制服等龐大的更新費用，必須取得公司內部共識，所以目前並沒有要換。

中油也發出聲明，為因應外在經營環境的變化及企業新形象，公司2024年3月上網公告招標並經公開評選後，同年4月底委由專業設計公司評估中油火炬標誌等企業識別的優化調整。2025年初經整體評估，考量調整企業識別標誌，須經內外部充分溝通及利害關係人認同，因此決定暫緩實施。

中油強調，作為國營事業，企業識別不僅是視覺設計，更代表國家能源供應體系與長期累積的社會信賴，相關評估作業係考量整體企業形象，形式或個別設計風格並非考量因素。

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