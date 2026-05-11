護病比新制衛長稱「怕跳票就再投賴」 藍批傲慢

外傳衛福部長石崇良於8日會議中，面對護理界揚言提告瀆職時回說「歡迎告我」，引發軒然大波。對此，石崇良11日在立院澄清，當時原句為「好，我接受」。（記者胡經周／攝影）

「三班護病比兩年入法」為賴總統重要政見，但衛福部預計後年5月1日實施，引發跳票疑慮。昨部長石崇良備詢時說，「如果怕跳票，就再投給總統，就一定會落實」，輿論譁然，立委陳菁徽在臉書砲轟，「樹不要皮，必死無疑；人不要臉，天下無敵」。台北市長蔣萬安 也重話轟賴政府，「照顧護理師是政策，不是籌碼。」

立委王育敏於社福及衛環委員會質詢時表示，醫療法12條完成修改，三班護病比證實入法，實施日期為2028年5月1日，這真的是拖延太久了。為何為衛福部無法加速前進？這是陷賴總統於不義，正式宣告跳票。

石崇良回應，賴總統任期是到後年5月20日，「如果怕跳票，再投給總統，就一定會落實」。另強調「三班護病比入法，我們做到了」，只要沒有輪替，一定會落實，沒有問題，沒有跳票，因為去年編列預算開始推動，經過1年才看到效果。

王育敏則說，「都已經跳票，怎麼會再投給他（賴總統），部長你是不是失言了？」

對於石部長這番說詞，台北市長蔣萬安表示，上周在立法院國民黨團、民眾黨團共同支持下，讓護理師三班護病比正式入法，「照顧護理師是政策，不是籌碼」。

民眾黨主席黃國昌則大酸石部長神邏輯，只要不輪替，就沒跳票問題，只要任期無限制，政見就永遠「在路上」。這種「只要我不尷尬，尷尬的就是別人」的厚臉皮邏輯，是國家之大不幸。

立委陳菁徽則在臉書砲轟，石崇良可說是笑話連發，只能說「樹不要皮，必死無疑；人不要臉，天下無敵」。什麼叫做「我們做到了」？從頭到尾，民進黨沒有任何一位立委提出「醫療法」修正案，衛福部沒有提出版本，直到上周五討論醫療法修正案的最後一刻，才硬塞一個民進黨團版本，這樣也能說「我們做到了」？

國民黨立委徐巧芯指出，人民的痛苦、護理師的血汗，在民進黨官員眼裡，竟可拿來開玩笑，「石崇良不是失言，而是傲慢」；賴政府選前喊照顧醫護，選後繼續讓護理師在血汗環境硬撐，現在甚至連政見跳票都可嬉皮笑臉帶過。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，石部長口語表達可以再做調整，但相信他是對政策穩定推行、不跳票，有信心。

此外，衛福部8日召開會議，外傳部長石崇良在與護理團體開會時，說出「歡迎提告」幾字，引發護理界一片譁然。對此，石崇良昨於立院駁斥該說法，為此，特別調出當天會議錄音帶，證實他只說「好，我接受」等幾字。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳昨日赴監察院陳情，痛批衛福部「刻意拖過選舉」，後續將向地檢署提告石崇良涉嫌瀆職、圖利資方。

陳玉鳳批評，衛福部在該場會議中並未傾聽護理與病友團體等意見，甚至在病友團體提出不同看法時，石崇良直接表示「今天不會有任何結果」。此外，在面對與會代表的不滿時，石還回嗆「歡迎你們去告我」。

對此，石崇良直言「我也很錯愕」、「我也不會去嗆人，這不是我的風格」，在調出當天會議錄音帶，確實有團體代表提到要提告，因訴訟是民眾的權利，他只說「好，我接受」。