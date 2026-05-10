我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約年輕人的新流行：周日上教堂

漢他疫情郵輪後送5法國人 其中1人專機上出現症狀

鼓勵或暴力？高雄議員送康乃馨 遭男子大力拍肩引議

記者徐白櫻／高雄即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨高雄市黨部主委黃文益昨天在市場被選民大力拍打肩膀，晚間發文譴責暴力。(圖／...
民進黨高雄市黨部主委黃文益昨天在市場被選民大力拍打肩膀，晚間發文譴責暴力。(圖／取自黃文益臉書)

民進黨高雄市黨部主委、議員黃文益母親節前夕前往菜市場致贈康乃馨，卻遭一名中年男性大力拍打肩膀且疑似爆粗口辱罵，黃文益感受不被尊重，PO出影片譴責暴力。此舉引發藍綠論戰，提及行政院前院長蘇貞昌當年用力拍打里長肩膀所引發的爭議事件。

影片來源：聯合新聞網

高雄市議員黃文益昨晚在個人社群發出一段18秒影片，內容是他早上在傳統市場致贈母親節花束，一名在雞肉攤前購物的男子看見他送花，用力拍打他肩膀連喊「加油！」、「加油！」，不過後續卻疑似口爆粗口說「壞蛋」。

遭男子用力拍打肩膀後，黃文益曾出聲制止對方「不要動手」，昨晚附上影片發文抱怨說，如果音量開大聲一點，就可以聽到這位先生拍打他肩膀的聲音，遇到不同政治理念的人我們都彼此尊重，「但是假借鼓勵的名義用力打我，這就是暴力了」。

發文引起網友討論，有人說「即便不認同也不應該動手」、「沒水準，可見藍白的人素質教養水準都很低」、「是你才忍到現再才PO文要是那黨早就PO文罵人了」、「感覺不出是打人，不過這是個人感受」。

黃文益回應，他真的很想當聖人不要理，但是跑一天行程下來，不PO出來，覺得對不起自己。

此外，行政院前院長蘇貞昌在2018參選新北市長時，前往瑞芳市場時與民眾互動，曾因拍打里長肩膀、肚子太大力而遭投訴「不舒服」。所以有網友說「貴黨的蘇貞昌也有不是嗎？你怎不評論？」。

母親節 民進黨 康乃馨

上一則

慈濟萬人浴佛 賴清德谷立言同台

延伸閱讀

藍白民調為何公布細節？李四川：避免遭綠攻擊是黑箱或演戲

藍白民調為何公布細節？李四川：避免遭綠攻擊是黑箱或演戲
大理街頭歌手被威脅 紋身男嗆「打死賠得起」 結局很慫

大理街頭歌手被威脅 紋身男嗆「打死賠得起」 結局很慫
遭影射與柯文哲、黃國昌有不正當關係 女議員參選人怒：提告到底

遭影射與柯文哲、黃國昌有不正當關係 女議員參選人怒：提告到底
唐治平失控連3天爆衝突 女友崩潰報警：誰敢嫁給他

唐治平失控連3天爆衝突 女友崩潰報警：誰敢嫁給他

熱門新聞

新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
南投一名高中生透過繁星高中台灣大學，卻因父母都是大陸籍，他在18歲必須離台，導致無法就讀台灣。圖為台大校園。（本報資料照片）

陸籍生繁星上台大被迫離境棄讀 陸委會稱特別開例不公平

2026-04-30 22:46
賴總統2日抵達史瓦帝尼訪問。美聯社

史瓦帝尼消息人士證實 賴清德搭史國國王專機離開

2026-05-04 09:15
長榮集團創辦人張榮發。（本報資料照片）

張榮發基金會提「死因贈與」訴訟 張國煒繼承遺產恐沒了？

2026-05-05 20:57
台灣賴清德總統(右二)出訪史瓦帝尼，贈送史國蘭嶼達悟族的拼板舟模型等禮品。(圖／台總統府提供)

出訪史國 賴清德帶了5頭牛、達悟族拼板舟模型等伴手禮

2026-05-03 14:31
中華民國總統賴清德赴友邦史瓦帝尼訪問，自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台。（記者黃仲明／攝影）

賴清德出訪返台大繞路 避開敏感飛航情報區 專家揭關鍵

2026-05-05 02:35

超人氣

更多 >
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程
行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛
55歲健康專家逆齡20歲 早晚做這些事 活100歲或更久

55歲健康專家逆齡20歲 早晚做這些事 活100歲或更久
華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒
他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆