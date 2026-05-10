我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛片藏衛生棉盒

馬斯克罵法國當局「娘砲」同志團體提告

「卡門貓」哀嚎 台警察徒手掰開鐵捲門驚險救援

記者李宗祐／嘉義即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
嘉義市警化身大力士徒手撐門，救援受困門縫貓咪平安脫困。記者李宗祐／翻攝
嘉義市警化身大力士徒手撐門，救援受困門縫貓咪平安脫困。記者李宗祐／翻攝

嘉義市林森東路一處巷弄日前傳出急促且淒厲的貓叫聲，打破了原本平靜的午後。嘉義市警局第二分局長竹派出所員警巡邏經過發現異狀，循聲找尋，竟在民宅前直擊驚險一幕，一隻小花貓，身體後半段竟死死地卡在住宅厚重的鐵捲門縫隙中。

這隻受困的花貓整隻貓趴在水泥地上，後半身被鐵捲門的下緣緊緊壓住，完全無法動彈。貓咪因為疼痛與驚恐，張著嘴巴不斷吐舌喘息，發出無助的哀嚎求救，眼神中充滿了恐懼與求救的渴望，畫面令人十分心疼。身旁還有疑似掙扎時留下的痕跡。

巡佐黃正成與警員陳俊諺見狀，深知情況緊急，若不趕緊施救，貓咪恐有生命危險。員警先試圖按門鈴聯繫屋主，但按了許久都無人回應，判斷屋主不在家。為了爭取救援時間，兩人決定合力展開「搶救貓咪大作戰」。

警員蹲在鐵捲門前，雙手正貼在鐵捲門的下緣，全身緊繃用力，試圖徒手將厚重的鐵捲門向上撐開。另一名員警則在旁觀察，隨時準備協助貓咪脫困。即使鐵捲門相當沉重，員警仍不顧手部疼痛，硬是撐開了一個小小的縫隙。原本卡住的貓咪感受到壓力減輕，終於得以順利鑽出身體，平安脫困。

稍後，屋主剛好返家，看到警察圍在自家門口，嚇了一跳。經警方詳細說明事情經過，屋主才得知愛貓險些遭遇不測，幸好在警方的協助下順利脫困，感到既驚訝又感激。屋主表示，會好好安撫受驚的貓咪，幸好有警方經過並迅速處理，讓貓咪能即時脫困，不然後果不堪設想。

警方提醒屋主，離家前務必確實檢查門窗是否關好，避免毛小孩自行離家而發生受困或走失等情事。

嘉義市警員循著哀嚎聲發現驚險一幕，貓咪身體後半段竟死死地卡在住宅厚重的鐵捲門縫隙...
嘉義市警員循著哀嚎聲發現驚險一幕，貓咪身體後半段竟死死地卡在住宅厚重的鐵捲門縫隙中，不斷吐舌喘息求救。記者李宗祐／翻攝

上一則

羅文嘉：中對台認同工程「你以為可以單點其實是套餐」

下一則

稱不是針孔 台北六星級月子中心負責人：那只是一個廢線

延伸閱讀

愛貓疑遭虐 衝回家見主人最後一面後斷氣 兇手疑步行逃離

愛貓疑遭虐 衝回家見主人最後一面後斷氣 兇手疑步行逃離
8旬翁住小姨子房...不滿她賣房移民 竟縱火砍人搶救護車

8旬翁住小姨子房...不滿她賣房移民 竟縱火砍人搶救護車
從戰地貓到救援蜜蜂…烏克蘭出動無人機 戰火中守護動物

從戰地貓到救援蜜蜂…烏克蘭出動無人機 戰火中守護動物
不滿小姨子要賣房移民...台8旬翁縱火持斧砍人 還搶走救護車

不滿小姨子要賣房移民...台8旬翁縱火持斧砍人 還搶走救護車

熱門新聞

新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
南投一名高中生透過繁星高中台灣大學，卻因父母都是大陸籍，他在18歲必須離台，導致無法就讀台灣。圖為台大校園。（本報資料照片）

陸籍生繁星上台大被迫離境棄讀 陸委會稱特別開例不公平

2026-04-30 22:46
賴總統2日抵達史瓦帝尼訪問。美聯社

史瓦帝尼消息人士證實 賴清德搭史國國王專機離開

2026-05-04 09:15
長榮集團創辦人張榮發。（本報資料照片）

張榮發基金會提「死因贈與」訴訟 張國煒繼承遺產恐沒了？

2026-05-05 20:57
台灣賴清德總統(右二)出訪史瓦帝尼，贈送史國蘭嶼達悟族的拼板舟模型等禮品。(圖／台總統府提供)

出訪史國 賴清德帶了5頭牛、達悟族拼板舟模型等伴手禮

2026-05-03 14:31
中華民國總統賴清德赴友邦史瓦帝尼訪問，自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台。（記者黃仲明／攝影）

賴清德出訪返台大繞路 避開敏感飛航情報區 專家揭關鍵

2026-05-05 02:35

超人氣

更多 >
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程
行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛
55歲健康專家逆齡20歲 早晚做這些事 活100歲或更久

55歲健康專家逆齡20歲 早晚做這些事 活100歲或更久
他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆
女星妻才剛懷孕 泰富商驚爆性侵親弟12年

女星妻才剛懷孕 泰富商驚爆性侵親弟12年