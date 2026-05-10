我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克罵法國當局「娘砲」同志團體提告

美提終戰方案 伊朗：已透過巴基斯坦作出回應

羅文嘉：中對台認同工程「你以為可以單點其實是套餐」

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅文嘉10日於臉書發文指出，中國即將實施的「民族團結進步促進法」，值得台灣注意的...
羅文嘉10日於臉書發文指出，中國即將實施的「民族團結進步促進法」，值得台灣注意的是其隱含的「法律戰」、「語義戰」和「敘事戰」。（本報系資料照）

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉10日在個人臉書發文表示，中國政府今年3月12日通過「民族團結進步促進法」，預計7月1日實施。羅文嘉稱，這是中共用兩年時間，為鞏固邊疆、穩定政權，精心擘劃的一套法制化政治社會工程，不僅用來對付台灣，也用來對付中國境內外包含維吾爾族、藏族、蒙古族在內的少數民族。

羅文嘉指出，雖然中共2005年通過「反分裂國家法」，授予武力犯台法律基礎，以及2022年來不間斷的灰色地帶軍演脅迫，但台灣內部民意與國際社會反應，支持台灣、反對中國的聲浪卻越來越大、未見減少。

羅文嘉稱，「硬的不能少，軟的再加碼，外部打不進，就從內部搞給他垮」，這是共產黨靈活之處，「民族團結進步促進法」正是這套戰略與戰術指導的總其成。

羅文嘉表示，這部法律值得台灣注意，首先是「法律戰」。過去「分裂國家不行」，必要時武力壓制，也就是「反分裂國家法」；現在「分裂民族就不行」，隨時刑罰伺候，也就是「民族團結進步促進法」；再加上反外國勢力介入干預，形成「三位一體的戰略框架」，軟硬兼施、威脅利誘。

其次是「語義戰」。羅文嘉續指，共產黨講的民族和台灣講的民族，定義完全不同。台灣談的民族最多是文化上的民族，但中共講的中華民族，等同於中華人民共和國，等同於中國共產黨專政。中共透過使用相同語詞、重新定義政治內涵，將原本可分離的文化、民族、國家、政權與制度認同重新綁定。

羅文嘉認為，中共這套認同結構，「你以為可以單點，其實是套餐」，身分認同、文化認同、民族認同、國家認同、政權認同、政治制度認同，通通緊緊綁在一起。

他接著指，第三是「敘事戰」，也就是「易進難出漸進式的套殺策略」。中共用熟悉、較不敏感、容易接受的詞語，給予截然不同定義，再用法律與政策組成牢密框架，變成一張網或一個甕，只要進來就再也跑不出去。

羅文嘉最後強調，過去中國以「一國兩制」為主訴求，後來改「九二共識、各表一中」接力，結果台灣人依舊不買單。現在中共把過去所有用過的反台獨、一國兩制、九二共識、融合示範等通通納入大包牌範疇，再加上轉譯重寫有關民族、文化、歷史等詞的定義，「這個大套餐到底有沒有市場，就看台灣人的智慧了。」

共產黨 中共

上一則

北市六星級月子中心疑偷拍 煙霧偵測器藏麥克風

延伸閱讀

歐洲議會譴責中國「民族團結法」 中駐歐使館：惡意抹黑

歐洲議會譴責中國「民族團結法」 中駐歐使館：惡意抹黑
大屋頂下／賴清德還要繼續做台獨塑膠嗎──國民黨要有理說得清

大屋頂下／賴清德還要繼續做台獨塑膠嗎──國民黨要有理說得清
北京已有和平善意 鄭麗文：盼美嚴肅思考合乎利益、不一樣的可能

北京已有和平善意 鄭麗文：盼美嚴肅思考合乎利益、不一樣的可能
即時短評／美中交易？中共「台灣非籌碼」的真實意涵

即時短評／美中交易？中共「台灣非籌碼」的真實意涵

熱門新聞

新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
南投一名高中生透過繁星高中台灣大學，卻因父母都是大陸籍，他在18歲必須離台，導致無法就讀台灣。圖為台大校園。（本報資料照片）

陸籍生繁星上台大被迫離境棄讀 陸委會稱特別開例不公平

2026-04-30 22:46
賴總統2日抵達史瓦帝尼訪問。美聯社

史瓦帝尼消息人士證實 賴清德搭史國國王專機離開

2026-05-04 09:15
長榮集團創辦人張榮發。（本報資料照片）

張榮發基金會提「死因贈與」訴訟 張國煒繼承遺產恐沒了？

2026-05-05 20:57
台灣賴清德總統(右二)出訪史瓦帝尼，贈送史國蘭嶼達悟族的拼板舟模型等禮品。(圖／台總統府提供)

出訪史國 賴清德帶了5頭牛、達悟族拼板舟模型等伴手禮

2026-05-03 14:31
中華民國總統賴清德赴友邦史瓦帝尼訪問，自史國搭乘史瓦帝尼國王專機返台。（記者黃仲明／攝影）

賴清德出訪返台大繞路 避開敏感飛航情報區 專家揭關鍵

2026-05-05 02:35

超人氣

更多 >
垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認
大賣空貝瑞：現在像泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」

大賣空貝瑞：現在像泡沫爆破前夕 但看好「這檔股票」
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程
行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛
55歲健康專家逆齡20歲 早晚做這些事 活100歲或更久

55歲健康專家逆齡20歲 早晚做這些事 活100歲或更久