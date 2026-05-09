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補足1.25兆 政院不排除推二次軍購

記者蔡晉宇李人岳／即時報導
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立法院三讀規模7800億元（台幣，下同，約249億美元）的軍購特別預算條例，距離行政院版本的1.25兆元有段落差。民進黨官方回應提及「仍不放棄尋求其他積極方案，補足被在野黨忽視、打折的國防缺口」。一名民進黨立委透露，行政部門不排除再推出第二次軍購條例，且評估這回在野陣營的立場，支持補足軍購的聲音只會更強。政院人士說，為了盡速建構台灣完整的自主防衛能力，相關部會會積極研議規畫。

不過，國防相關人士透露，國防部內部沒有相關討論，但目前情勢來看，二次軍購條例的機率不高，畢竟若是需要以特別預算處理，為什麼現在要砍掉？從在野黨立場，這就說不過去。

民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，行政院編列的1.25兆元版本，是台美雙方共同盤點後，認定台灣防衛所需的最低額度，他的立場很明確，軍購特別預算未達1.25兆元之前，革命尚未成功。

民進黨立委指出，所謂的「不放棄尋求其他積極方案」目前主要思考方式有二，首先是不排除再推出第二次軍購條例，直接補足預算落差。該方案存在可能性，是因為在野陣營在第一回合的軍購特別預算條例審查過程，已出現重大意見分歧。

相關人士估計，115年度（2026年）預算付委後，未開始審查，116年度預算籌編中，從審查時程來看，第二次軍購條例要提出並處理，估計要9月以後。

民進黨立院人士呼籲，若要再提軍購特別預算條例，期盼行政院能更加強論述，並先和朝野政黨溝通，才有助於拉攏在野黨開明派，形成補足國防特別預算的氛圍。

民進黨立委說，第二條路徑是把部分軍購項目回歸一般年度預算中編列，以跨年度方式編列，逐年攤提。

相關人士分析，賴清德總統宣示國防支出將於2030年達到GDP的5%，明年度預算有成長空間，但軍購條例有附帶決議，要求將「台美共同研發、採購」的軍購項目，編列在116年總預算案，此項額度約600億元，不知還剩下多少額度可容納其他計畫。

相關人士指出，三讀法案與政院版落差的4700億元，除了台美合作項目約600億元要編入年度預算，剩下主要為委製及商購項目。中科院委製的強弓飛彈系統及銳鳶二型無人機，只要有預算都可在很短時間內啟動；21萬架無人機都已規畫，至於商購的TAK／TNN戰術網路及AI輔助決策也有急迫性，如何取捨，必須慎重思考。

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民進黨 國防部

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