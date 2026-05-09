台推行彈性育嬰留停 將擴大適用年齡、增職代配套

開放以日為單位的彈性育嬰留停新制上路以來，申請人數已突破累1.8萬筆，占育嬰留停津貼總申請筆數4萬6798筆之39.3%，顯示彈性化的新制對於育兒家庭確實有幫助。(記者余承翰／攝影)

今天就是母親節，許多育兒媽媽的盼望，就是擁有一名「神隊友」。勞動部今年起推動以「日」為單位的彈性育嬰留停，盼藉此提高爸爸申請率，一起投入育兒。今年截至4月底，已累計1萬8408筆的彈性育嬰申請。其中，4月份的男性申請者占49.1%，雖比3月略減，但申請人數1916人，比3月成長近50%。

勞動部接下來將擴大彈性育嬰留停的適用子女年齡、天數。勞動部官員也表示，除考量育兒勞工需求，也會針對雇主、職務代理同事等不同層面，研擬配套。

勞動部指出，從今年元月至4月底，彈性育嬰留停申請筆數共1萬8408筆，占整體育嬰留停申請數4萬6798筆的39.3%，也就是說，近4成案件是以「日」申請，顯示育嬰家庭對更彈性的制度有需求。

觀察4月申請狀況，彈性育嬰留停申請人數3904人，較3月2582人成長51.2%；占當月整體育嬰留停申請案件比重，也從3月20.7%提高至40.2%。

勞動部進一步分析性別，4月男性申請彈性育嬰留停的比例為49.1%，雖在較3月的49.6%略為減少，不過，男性申請人數1916人，仍較3月1281人成長近50%。勞動部補充，就目前數據觀察，2025年男性整體申請比例僅27.8%，新制證實了具彈性的請假制度，有助提高男性參與育兒。

勞動部表示，為因應國內少子女化挑戰，勞動部預計延長彈性育嬰假的適用子女年齡，同時也正擴大研議相關制度，由政府給予更大支持，推動更包容彈性、更減輕負擔、更鼓勵爸爸參與的政策，提高職場環境與制度的友善度，讓勞工安心工作、放心育兒。

勞動部條平司司長黃琦雅表示，勞動部高度關注勞工兼顧家庭、工作的需求，也持續在檢討精進制度，規畫方向除考量育兒勞工需求，也將針對企業端、職務代理同事等不同層面，研擬配套。