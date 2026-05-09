石崇良曾畫押護病比116年底實施⋯現宣布117年上路 護師工會將告瀆職

護師工會顧問陳玉鳳說，衛福部長石崇良曾接見護團代表，並當場在寫有5月12日啟動法治預告、實施113年公告護病比版本、116年12月前實施的手板上簽名畫押，會中卻未兌現承諾。圖為8日護師公會全聯會理事長陳麗琴於立法院前秀出該首版。(記者林琮恩／攝影)

立法院院會8日通過「醫療法」修法，三班護病比確定入法，並提高違規罰鍰上限至2百萬(台幣，下同，6.3萬美元)。不過，衛福部同日下午舉行會議，部長石崇良會後宣布，三班護病比擬延後至117年5月才實施。對此，護師工會顧問陳玉鳳表示，「完全無法接受」，石接見護理團體時，曾承諾將於116年12月入法，並簽名畫押，如今卻無法兌現，簡直毫無誠信。

陳玉鳳說，衛福部8日舉行會議本應與各界討論後訂出施行時間，實情卻是放任醫界、護理界彼此攻擊，加上5月5日護理團體集結2千人至衛福部陳抗後，石崇良曾接見護團代表，並當場在寫有5月12日啟動法治預告、實施113年公告護病比版本、116年12月前實施的手板上簽名畫押，會中卻未兌現承諾，執意按117年5月實施版本公告。

立法院三讀通過的「醫療法」修正案，授權於「醫療機構設置標準」中訂定護病比，但寫明首次護病比標準將以113年公告版本實施。多名與會代表質疑，母法並未授權延後實施時間，衛福部是否可在會議後逕行預告訂出實施時間？陳玉鳳說，法規沒有授權，衛福部卻要延後公告，石崇良也未兌現承諾，擬於下周至監察院陳情，並至地檢署提告石瀆職、圖利資方。

護師公會全聯會理事長陳麗琴說，她於會中清楚表達護理界訴求護病比於116年12月31日前實施，石部長表達考量年後恐有護理離職潮，須兼顧醫院營運，她不希望再給部長壓力，可接受117年5月再行實施，但不論是116年底或117年5月實施，衛福部都應把握時間充實護理人力，該補人補人、該給錢給錢，並建議建立稽核、監測醫院護病比機制。

台灣護理產業工會長期主張，護病比不該以平均值計算，應該每一班、每一病房均不可超標，才能實質保障護理權益。對此，陳麗琴表示，若實施後無人稽查將形成問題，護理基層過去就已反應，由醫院填報護病比恐無法反應真實現況，建議衛福部設計程式透過護理人員插卡工作時，自動勾稽監測各家醫院病房人力情況，將此列為緩衝準備的配套措施之一。