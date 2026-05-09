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台中警抓毒駕現行犯 遭偵查隊拒收後「直接放人」

記者曾健祐／台中即時報導
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台中第五分局。記者曾健祐／攝影
台中第五分局。記者曾健祐／攝影

台中市警局第五分局驚傳縱放人犯，許姓、孫姓警員攔停開車的邱姓男子聞到濃厚K他命味道，依公共危險毒駕「現行犯」逮捕，移交偵查隊時因缺漏尿液報告，被值班偵查佐拒收，2警不知如何處理竟「直接放人」，檢方以許、孫涉犯公務員縱放職務上依法逮捕之人罪，但考量深表悔悟，予以緩起訴。

第五分局表示，發現警員執勤疏失後主動報地檢署偵辦，行政責任另依規定議處，並將本案列案例教育，加強警員法紀訓練，精進執法品質。

檢警調查，四平派出所許姓、孫姓警員今年1月19日凌晨2點多巡邏，邱男停車受檢時身上飄散第三級毒品K他命味道，經邱自願同意實施毒品唾液快篩劑檢測，當場呈現K他命陽性反應。

許、孫當下依公共危險「現行犯」逮捕，附帶搜索又從車上查扣1包K他命（4.8公克），4點多再將邱移送至第五分局偵查隊。

值班的莊姓偵查佐認為，還需要邱的尿液報告呈毒品陽性反應後才能移送地檢署，拒絕收受人犯邱男。許、孫「不知如何處理」，將邱帶回派出所後竟釋放，派出所所長發現通報，分局將許、孫及莊3人依涉嫌縱放人犯送辦。

檢方訊時，許、孫坦承不諱，莊姓偵查佐則矢口否認犯行，辯稱沒有說不收犯嫌，他詢問警員得知是公共危險，發現為K他命但沒有尿液檢驗報告，只有快篩，認為他們應該要請示檢察官，「不知到他們事後會把嫌犯放掉。」

檢方認定，許、孫犯公務員縱放職務上依法逮捕之人罪，其犯後坦承、深表悔悟，應知所警惕，予以2人緩起訴，各應向公庫支付5萬元（新台幣，約1686美元）。

另莊稱公共危險應檢具尿液檢測陽性結果為移送依據，與查獲毒駕流程相符，且無證據顯示莊有指示許、孫放走邱，認定莊犯嫌不足不起訴。

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